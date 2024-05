Attentato al primo ministro europeo: ferito da colpi di pistola

Attentato al Primo Ministro Slovacco Robert Fico

Il Primo Ministro slovacco Robert Fico è stato vittima di un grave attentato, subito dopo la conclusione di una riunione del governo nella città di Handlova, non lontano da Bratislava. I rapporti iniziali dei media slovacchi indicano che Fico è stato colpito da colpi di pistola mentre era all’esterno e stava salutando la folla. È stato prontamente soccorso e trasportato in ospedale, sebbene le sue condizioni di salute rimangano al momento sconosciute.

L’aggressore è stato rapidamente arrestato dalle forze dell’ordine presenti sul luogo. La dinamica dell’evento e le motivazioni dietro l’attacco sono ancora oggetto di indagine. L’incidente ha scosso la comunità locale e la scena politica slovacca, portando alla luce questioni di sicurezza per i funzionari pubblici nel paese. Le autorità stanno conducendo un’indagine approfondita per capire meglio le circostanze dell’accaduto e per assicurare che tali episodi non si ripetano.