Filippo Turetta, la notizia è appena arrivata: cosa rischia ora

È appena arrivata una notizia sulle indagini di Giulia Cecchettin, che ovviamente riguarda anche Filippo Turetta. Il procuratore capo di Venezia Bruno Cherchi ha incontrato i giornalisti per annunciare le novità in merito alle indagini. (Continua…)

La morte di Giulia Cecchettin

Giulia Cecchettin è morta la sera dell’11 novembre 2023 e ad ucciderla sarebbe stato il suo ex fidanzato Filippo Turetta. I due, nonostante si fossero lasciati, erano rimasti in buoni rapporti. La sera dell’11 novembre, Filippo sarebbe passato a prendere Giulia ed insieme si sarebbero recati al McDonald del centro commerciale Nave de Vero di Marghera. I due avrebbero cenato al McDonald e dopo si sarebbero rimessi in macchina.

In seguito avrebbero avuto una lite e Filippo avrebbero aggredito la sua ex fidanzata fino ad ucciderla. Il giovane avrebbe poi lasciato il corpo nei pressi del Lago di Barcis e si sarebbe dato alla fuga, fino all’arresto in Germania pochi giorni dopo. Filippo ha poi confessato il reato davanti ai giudici e attualmente è detenuto nel carcere di Verona. Nelle ultime ore è arrivato un aggiornamento in merito alle indagini. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)