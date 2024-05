Enrico Mentana, dopo lo scontro con Gruber accade l’impensabile

Acque agitate su La 7. Stavolta il durissimo scambio di accuse fra Enrico Mentana e Lilli Gruber, che la sera prima lo aveva tacciato di “incontinenza” per averle passato la linea con un quarto d’ora di ritardo, rischia di diventare il preludio di un divorzio fra il direttore del telegiornale e la rete di Urbano Cairo. Vediamo nel dettaglio che cosa sta accadendo tra i due giornalisti e l’azienda. (Continua a leggere dopo le foto)

Enrico Mentana addio a La7? L’ipotesi dopo lo scontro con la Gruber

Lunedì 6 maggio prima di iniziare il suo programma Otto e Mezzo Lilli Gruber ha lanciato una frecciatina a Enrico Mentana: “Buonasera e benvenuti alle 20.46, non alle otto e mezza e a Otto e Mezzo ma l’incontinenza è una brutta cosa. Scusateci per questo ritardo”. Mentana ha deciso di rispondere a modo suo a Lilli Gruber dopo le accuse di “incontinenza” che hanno ritardato la messa in onda di Otto e mezzo. Il direttore del Tg de La7 ha pubblicato su Instagram un post con la curva degli ascolti del telegiornare e si è scagliato non solo contro la collega, ma anche contro la rete per non aver preso le distanze. Una frattura che potrebbe rivelarsi più pesante del previsto considerati i rumors di questi giorni che sembrano preannuciare un addio di Mentana.

