Enrico Mentana, il lieto annuncio nel giorno del suo compleanno

Enrico Mentana ha festeggiato i suoi 69 anni il 15 gennaio in un ristorante a Roma circondato dall’affetto dei suoi quattro figli Stefano, 37 anni, Alice, 32, Giulio, 17, e Vittoria, 16, e della sua compagna Francesca Fagnani. Il direttore del TgLa7, come regalo di compleanno ha ricevuto una bellissima notizia e non è riuscito a trattenere le lacrime.

I figli e gli amori di Enrico Mentana

Enrico Mentana ha quattro figli da tre donne diverse. Il primogenito Stefano, nato nel 1987 e anche lui giornalista, è figlio di Fulvia Di Giulio, mentre Alice, nata nel 1992, è figlia di Letizia Lorenzini Delmilani. Nel 2002, il direttore ha sposato l’ex Miss Italia 1987 Michela Rocco di Torrepadula, con la quale ha avuto due figli: Giulio, nato nel 2006, e Vittoria, nata nel 2007. All’inizio del 2013 si è separato dalla Rocco di Torrepadula. Dal 2013 ha una nuova compagna, la giornalista Francesca Fagnani. (continua dopo la foto)

La bellissima notizia nel giorno del suo compleanno

Paparazzato da Chi, mentre scarta i regali, Enrico Mentana si è ritrovato in un ristorante di Roma, vicino alla Fontana di Trevi, in compagnia dei suoi figli e della sua compagna a festeggiare il suo 69esimo compleanno. Davvero un giorno importante per il giornalista e non solo perché i suoi figli erano tutti riuniti intorno a lui, ma per la bellissima notizia che la secondogenita gli ha comunicato. Alice ha confessato a suo padre di essere incinta e che presto diventerà nonno. Insomma un regalo più bello Mentana non poteva riceverlo. Al momento dell’arrivo della torta il futuro nonno si è anche emozionato.(continua dopo la foto)

Immancabili al tavolo anche i cagnolini della coppia, Nina e Bice, due Cavalier King a cui Enrico e Francesca sono molto affezionati.