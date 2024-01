La figlia vip incanta tutti alle sfilate di Parigi: bellissima come la mamma

Si chiude a Parigi la settimana della moda dedicata alla collezione maschile autunno-inverno 24/25 e si apre quella della collezione primavera-estate 2024 per l’alta moda. Dal 22 al 25 gennaio tra i più importanti stilisti mandano in passerella le loro creazioni per quella che sarà lo stile più gettonato di quest’anno. A lato passerella, accompagnata dalla mamma, la orami 20enne influencer e modella italiana di sangue blu. In posa per i fotografi entrambe incantano tutti nella capitale Francese.

Mamma e figlia incantano alle sfilate di Parigi

Non è una novità trovarle ai défilé di Parigi. Stiamo parlando di Vittoria di Savoia, primogenita di Emanuele Filiberto di Savoia, con la madre Clotilde Courau. Per l’occasione mamma e figlia hanno scelto un look nero. La donna indossa un completo giacca e pantaloni dal taglio maschile, con una mini cintura in raso sulla giacca che le segna il punto vita. Vittoria invece indossa dei pantaloni neri ampi e sopra una giacca doppio petto in pied de poule, avvitata e con maniche corte. Make-up minimal e tra i capelli sciolti, un cerchietto con nastro chiuso su un lato. Borsa Dior. (continua dopo la foto)

Chi è Vittoria di Savoia

Vittoria di Savoia è la primogenita di Emanuele Filiberto e Clotilde Courau. Nata a Ginevra il 28 dicembre 2003 vive a Parigi ed è una modella ed influencer che conta circa 90mila seguaci su Instagram. Viaggia moltissimo tra Svizzera, Italia, Principato di Monaco, Francia e Regno Unito, dove studia Storia dell’Arte e Scienze Politiche. È la pronipote dell’ultimo re d’Italia Umberto II, titolo del quale va molto fiera. Oggi è riconosciuta come principessa di Carignano e Marchesa d’Ivrea. Nel 2020, la ragazza è stata insignita dal nonno Vittorio Emanuele del titolo di erede al trono d’Italia, anche se non diventerà mai regina dato che il nostro Paese cessa di essere una monarchia e diventava Repubblica nel giugno del 1946.