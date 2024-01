Ilary Blasi, anticipazioni sul libro: “Ha sganciato una nuova bomba” – Tra una settimana uscirà in tutte le librerie italiane ‘Che Stupida‘, il libro della conduttrice de «L’Isola dei famosi» Ilary Blasi. Il 31 gennaio 2024 per la presentazione milanese della biografia dell’ex letterina di “Passaparola” ci sarà Francesca Barra, che ieri, ospite a La Vita in Diretta ha svelato un’anticipazione. (continua a leggere dopo le foto)

Ilary Blasi, anticipazioni sul libro in uscita: "Ha sganciato una nuova bomba"

Francesca Barra, invitata da Alberto Matano, a “La vita in diretta”, ha dichiarato che il libro “Che stupida” di Ilary Blasi non riporta nei contenuti quanto abbiamo visto nel docufilm di Netflix “Sei Unica”. “Io non so nulla di Francesco Totti al Festival di Sanremo. So solo che devo presentare il libro di Ilary e per il resto non so nient’altro. Quando? Il 31 gennaio a Milano. Volete un’anticipazione? Per raccontare tutto posso tornare. Però per il momento posso dirvi che c’è una bomba dentro. Sì una bomba”, ha spiegato la giornalista. (continua a leggere dopo le foto)

“Se il libro è stato scritto da un ghostwriter e non da lei? Allora, io posso dire che l’ho letto tutto e hop rintracciato la sua stessa identica modalità di comunicare. Poi non sono il suo ufficio stampa e la devo solo presentare da giornalista imparziale. Però ammetto che nel leggerlo ho ritrovato la sua stessa modalità di comunicare e parlare. Volete sapere la bomba che ha scritto nel suo libro? Esce il 30 gennaio, io lo presenterò il 31 in Duomo. A proposito della bomba, magari se Totti sarà a Sanremo magari potrà rispondere a quello che Ilary ha scritto nel libro. No, non sul palco del Teatro Ariston, prima o dopo, nei giorni di Sanremo, si ci andrà. Ma sul libro posso dire che sarete stupiti”, ha dichiarato sempre Francesca Barra. (continua a leggere dopo le foto)

Di cosa parla la biografia “Che Stupida”?

“Che stupida”, pubblicato da Mondadori, è una storia di dolore e rinascita, straordinaria eppure comune, di una donna che ha perso l’amore ma non ha mai smarrito se stessa. Con un finale inatteso. Nel risvolto di copertina si legge: “Ai primi di novembre mi addormentai tra le braccia di Francesco, la mattina dopo mi svegliai con uno che gli assomigliava molto, ma non era lui. Schivo, distante, assente, in cerca di pretesti per uscire: una cena con gli amici, una partita a carte o a calcetto, il padel…”. La trama di certo non è nuova né sorprendente: lui e lei si amano, poi lui conosce un’altra e i due si lasciano. Non fosse che i due in questione sono Ilary Blasi e Francesco Totti, per vent’anni una delle coppie più solide e affiatate d’Italia. Quella tra l’ottavo re di Roma e la showgirl che non voleva essere una fra le tante è una favola che ha fatto sognare un Paese intero. Mai una crisi, tra i due. Pettegolezzi, a volte, ma subito messi a tacere dalla felice normalità di una famiglia eccezionale: i tre figli, le vacanze al mare a Sabaudia, le cene a casa con gli amici, quelli di sempre. Fino a quando, inaspettatamente, il sogno si infrange”. In queste pagine intense e sincere, “Ilary Blasi si mette a nudo raccontando ombre e luci della sua favola d’amore. Il corteggiamento serrato, la passione travolgente, le nozze in diretta tv come una casata reale. La famiglia che si allarga con la nascita di Cristian, Chanel e Isabel. Il sofferto addio al calcio di Francesco e, quando finalmente ci sarebbe più tempo per stare insieme, l’improvviso e incomprensibile allontanarsi di lui. La sua freddezza, i silenzi, i dubbi, le bugie, fino alla scoperta del tradimento con un’altra donna e la separazione. Mesi di incredulità e dolore che Ilary ha saputo affrontare con grande dignità e forza, aggrappandosi alla famiglia, agli amici e al suo lavoro, nei momenti peggiori una boccata d’ossigeno che l’ha aiutata a rimanere in contatto con le sue energie più positive, ma anche la fonte di quell’indipendenza che le ha permesso di non lasciarsi sopraffare”.