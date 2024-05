Eleonora Giorgi, classe 1953, è un’attrice e regista italiana. Sex-symbol degli anni settanta, ha vinto un David di Donatello nel 1982 per il film Borotalco. Da qualche mese la nota attrice italiana sta lottando contro un brutto male e ha subito anche un intervento per rimuovere il tumore. In un’intervista al settimanale Gente ha raccontato ai fan come sta dopo l’operazione. (Continua a leggere dopo le foto)

Eleonora Giorgia, la notizia è devastante: come sta dopo l’intervento

Eleonora Giorgia sta tornando piano piano a una vita normale dopo la grande paura vissuta negli ultimi mesi, quando le è stato diagnosticato un tumore al pancreas. Al settimanale Gente l’attriche ha dichiarato: “Dopo l’intervento è come se fossi rinata una seconda volta. Tra i più pericolosi, con un’incidenza di mortalità importante. Dovevo fare la prima chemioterapia per bruciarlo e poi un’operazione, che non era né semplice né tantomeno scontata. Ora riprenderò a fare la chemioterapia e non smetterò di combattere. All’inizio non volevo farmi operare pensavo che il corso della mia vita fosse praticamente finito. Se dovevo morire, allora volevo terminare i miei giorni in modo normale, senza cure devastanti, senza calvari terapeutici, non mi andava che il mio nipotino mi ricordasse emaciata e smunta come un cadavere, come purtroppo è successo a me negli ultimi giorni di vita di mia madre”.

