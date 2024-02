Ogni mattina su Rai 1 va in onda il talk show condotto da Eleonora Daniele, intitolato Storie Italiane. Nel corso della puntata di lunedì 19 Febbraio 2024 si è tornati a parlare di Sanremo 2024. Nello specifico la conduttrice ha voluto dedicare spazio ad Alessandra Amoroso, che prima che prendesse il via il noto Festival della musica italiana ha parlato degli episodi di bullismo online che l’hanno vista protagonista. L’ex protagonista di Amici in conferenza stampa ha letto una parte degli insulti ricevuti sui social dopo la vicenda dell’autografo negato ad un fan. A causa degli ospiti presenti nello studio di Storie italiane, il programma è finito al centro della bufera. (Continua a leggere dopo la foto)

“Storie italiane”, è bufera sul caso Alessandra Amoroso

Poco prima del Festival di Sanremo, Alessandra Amoroso ha spiegato di aver sofferto molto per le critiche ricevute sui social. Per un periodo la cantante ha lasciato l’Italia e aveva anche messo in conto di cambiare vita. Gli ospiti di Storie Italiane, a servizio ultimato, hanno invitato l’artista ad essere più leggera. Antonella Martinelli, in riferimento agli insulti ricevuti dalla Amoroso, ha detto che i social sono “pieni di balordi”. L’autrice è stata interrotta da Tommy che ha invitato la cantante a valutare in un altro modo alcune situazioni: “Rispetto ai commenti positivi (quelli degli haters, ndr) sono pochissimi. Con la mente non devi pensare solo a quelli lì. Devi svestirti di queste cose, altrimenti non vai più avanti”. Giorgiana Cristalli ha aggiunto: “Di fronte a un autografo negato si scatena una shitstorm, quindi (alcuni artisti, ndr) vengono aggrediti e non reggono. Secondo me però fa parte del gioco. Ci vorrebbe più leggerezza nell’approccio. La leggerezza in questo Festival l’hanno portata i ‘vecchi’, Ricchi e Poveri, Mannoia e anche Bertè”. Poi la Martinelli ha detto: “Esageriamo in tutto ormai, questi ragazzi escono dai talent e in un secondo hanno soldi e fama. E non sanno gestirli se non hanno una persona “quadrata” vicina”. Eleonora Daniele ha ascoltato in silenzio, senza intervenire. Questa mancata solidarietà nei confronto dell’Amoroso ha letteralmente fatto infuriare i telespettatori, i quali hanno criticato l’atteggiamento degli ospiti del programma mattutino di Rai 1 sul web. (Continua a leggere dopo la foto)

I commenti del web

In favore di Alessandra Amoroso però sono intervenuti alcuni utenti sui social. Tra i vari commenti su X si legge: “Letteralmente imbarazzanti ed incompetenti. Commentare con tutta questa leggerezza e superficialità una vicenda così delicata che ha distrutto psicologicamente una persona è veramente vergognoso. Pretendiamo scuse pubbliche”, “Ma questi che parlano senza sapere tutta la storia? Che senso hanno questi interventi? Alessandra ha subito più di qualche misero insulto da pochi haters, ma poi, con che coraggio parlano quando le shitstorm stanno mietendo sempre più vittime?”, “Dispiace per quelle poche (fortunatamente) persone che ogni giorno danno ascolto a questo programma”, “Sempre più schifo per un po’ di audience o like. Queste dicono cose vergognose” e ancora “Sentire queste cose da delle donne fa ancora più schifo”.