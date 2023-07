El Bilal Touré è in arrivo all’Atalanta. Affare in conclusione con l’Almeria per una cifra complessiva di 30 milioni di euro: sarà l’acquisto più costoso della storia del club bergamasco. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

El Bilal Touré in azione durante Rayo Vallecano-Almeria. (Photo by Diego Souto/Quality Sport Images/Getty Images)

l’Atalanta è pronta ad accogliere El Bilal Touré. Dopo aver ceduto Boga al Nizza (titolo definitivo, 18 milioni) i nerazzurri non hanno preso tempo e hanno piazzato un grande investimento: l’affare è in definizione con l’Almeria per una cifra complessiva pari a 30 milioni di euro.

Si tratta di un attaccante centrale, adattabile anche ad ala destra. La fisicità è la sua caratteristica principale (1 metro e 85 cm di altezza), ma dispone di altre armi segrete come l’essere ambidestro o la propensione ad attaccare la profondità.

Nato in Costa d’Avorio da genitori maliani, ha sfruttato la Coppa d’Africa U20 del 2019 per mettersi in mostra di fronte a un palcoscenico internazionale. Con il Mali ha vinto la Coppa d’Africa U20. Compiuti 18 anni, Touré ha firmato un contratto con il Reims a gennaio 2020. Nel 2022 passa all’Almeria per 8 milioni di euro e sigla 6 gol in 17 presenze.

L’acquisto più costoso della storia dell’Atalanta

El Bilal Touré arriverà a Bergamo per una cifra complessiva pari a 30 milioni di euro: si tratta dell’investimento più alto di sempre fatto dal club nerazzurro. La cifra spesa per l’attaccante maliano supera quella pagata alla Sampdoria per Duvan Zapata, pari a 26 milioni di euro, nell’inverno 2020 e quella depositata nelle casse del Sassuolo per Boga: 22 milioni nell’inverno 2022.