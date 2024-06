È nato Romeo, il campione italiano è papà per la quarta volta

È nato ieri, giovedì 6 giugno 2024, intorno alle 14, il quarto figlio del calciatore italiano. Nell’annuncio della nascita di Romeo sui social, il campione e la moglie hanno condiviso una dolce foto del piedino del neonato: “Benvenuto amore nostro”, si legge. Una giornata ricca di gioia per il calciatore che poco prima della nascita del figlio ha raggiunto un’altra notizia: la convocazione in Nazionale. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Beppe Convertini, l’attrice confessa di aver perso un figlio da lui

Leggi anche: Matrimonio al capolinea per la coppia vip italiana: lei ha tolto la fede

Nicolò Barella, è nato Romeo: il quarto figlio del calciatore

Nicolò Barella è diventato papà per la quarta volta. Il centrocampista neroazzurro ha annunciato su Instagram la nascita del suo primo figlio maschio dopo tre figlie. La moglie, Federica Schievenin, ha partorito ieri, giovedì 6 giugno 2024, e l’annuncio è arrivato poco dopo le 14. L’arrivo del piccolo Romeo corona una giornata incredibile per Barella, iniziata con la convocazione in Nazionale per il calciatore. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: “L’Isola dei Famosi”, perché Aras non ha baciato la sua fidanzata (VIDEO)

Leggi anche: La figlia del noto pasticciere si è sposata: nozze in bianco per le due spose

Chi è la moglie di Nicolò Barella

Federica Schievenin ha sposato Nicolò Barella nel 2018. Lui classe 1997 e lei 1990, ha 7 anni in più del marito, è originaria di Cagliari ed è una modella laureata in Scienze motorie. Federica è seguita su Instagram da 125mila followers circa: nel suo profilo, condivide con i fan tantissime foto con i figli e con il marito. La ha già tre figlie con la moglie: Rebecca, Lavinia e Matilde, nate rispettivamente nel 2017, 2019 e 2021. Ora è arrivato anche Romeo. Per Federica e il compagno è stata una gravidanza difficile: lo aveva raccontato lei stessa qualche mese fa.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva