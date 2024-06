“L’Isola dei Famosi”, perché Aras non ha baciato la sua fidanzata (VIDEO)

Gossip. Aras Senol è il vincitore di quest’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi”. Nel corso della diretta andata in onda ieri, mercoledì 5 giugno 2024, su Canale Cinque, l’ex naufrago ha ricevuto una splendida sorpresa. La sua fidanzata lo ha raggiunto in Honduras, ma in molti si sono chiesti perché Aras non abbia baciato la sua compagna. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa vicenda che ha fatto scatenare il web. (Continua a leggere dopo la foto)

“L’Isola dei Famosi”, Aras Senol è il vincitore di quest’ultima edizione

Ieri sera, mercoledì 5 giugno 2024, è andata in onda la finale de “L’Isola dei Famosi”. Aras Senol, ex nuotatore, modello e attore della serie televisiva “Terra amara”, è riuscito ad aggiudicarsi la vittoria di quest’ultima edizione del reality show di Canale Cinque condotto da Vladimir Luxuria. Nel corso della finale, il concorrente de “L’Isola” è riuscito a battere tutta la concorrenza, da Edoardo Franco a Samuel Peron, passando per la contessa Alvina, Artur Dainese e il favorito Edoardo Stoppa. (Continua a leggere dopo le foto)

“L’Isola dei Famosi”, Aras Senol devolverà in beneficienza metà del montepremi

Aras Senol è il vincitore di quest’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi”. La finale è andata in onda ieri sera, mercoledì 5 giugno 2024, in diretta su Canale Cinque. L’ormai ex naufrago ha vinto 100mila euro in gettoni d’oro ed ha deciso di devolvere in beneficienza metà del montepremi alla Fondazione Giulia Cecchettin. “Quando sono stato ospite a Verissimo ho visto la sua storia“, ha spiegato l’attore di “Terra amara” a Vladimir Luxuria e al pubblico di Canale 5, dopo la proclamazione nel corso della diretta di ieri.

