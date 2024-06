Gossip. Lino Banfi, la splendida notizia è arrivata poco fa. Ospite da Monica Setta nella trasmissione Rai “Storie di donne al bivio”, la figlia del noto attore ha comunicato la buona notizia. Scopriamo insieme che cosa è successo e tutti i dettagli del lieto annuncio. (Continua a leggere dopo la foto)

Lino Banfi, la splendida notizia arrivata poco fa

Rosanna Banfi, ospite della trasmissione Rai “Storie di donne al bivio”, ha annunciato che presto diventerà nonna: sua figlia Virginia è in dolce attesa. La nipote di Lino Banfi è nata nel 1993, un anno dopo il matrimonio dei suoi genitori, Rosanna Banfi e Fabio Leoni. Virginia Leoni si è sposata nel 2021 con Gianluca De Marco e ora i due aspettano il loro primo figlio. La madre, Rosanna Banfi, è entusiasta, ma la figlia, a causa delle sue condizioni di salute, sta cercando di tenere i piedi per terra. (Continua a leggere dopo le foto)

Lino Banfi, la malattia della nipote Virginia Leoni

Nel corso della trasmissione Rai “Storie di donne al bivio”, Rosanna Banfi ha spiegato alla conduttrice Monica Setta, la condizione di sua figlia. “Virginia ha scoperto di essere in menopausa precoce a ventisette anni e ha iniziato un percorso complicato di procreazione medica assistita. Due tentativi sono andati male, ma la terza volta è rimasta incinta. Ancora non ci crediamo, neanche mio padre Lino si vuole illudere perché i rischi sono tanti. Ma Virginia è determinata. Per ora sta a letto e aspetta che passi il fatidico primo trimestre per dire a tutti che diventerà mamma. Se ho comprato qualcosa? Niente, per scaramanzia nemmeno un ciuccio o un bavaglino. Ma sono felice e spero che mia madre Lucia, scomparsa da poco, da lassù vegli sulla sua nipote del cuore”, ha raccontato.

