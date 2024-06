“L’Isola dei famosi”, cos’è successo al party dopo la finale

Ieri sera è andata in onda la finale de “L’Isola dei Famosi“. reality show condotto da Vladimir Luxuria su Canale 5. Aras Senol si è laureato vincitore di questa edizione. Secondo posto per Samuel Peron, terzo per Edoardo Stoppa. Subito dopo la finale c’è stato il consueto party per salutare definitivamente questa edizione. (Continua…)

Aras Senol è il vincitore dell’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi”. L’attore di “Terra amara” ha trionfato in finale, battendo Edoardo Stoppa e Samuel Peron. La sua vittoria ha lasciato tutti di stucco, visto che molti si sarebbero aspettati la vittoria dell’inviato di “Striscia la Notizia”. Aras ha sovvertito i pronostici, portando a casa la vittoria. Subito dopo la finale c’è stato il consueto party per festeggiare la fine di questa – tormentata – edizione. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)