Gossip. Non sono passate inosservate le recenti parole di Pier Silvio Berlusconi nei confronti di Barbara D'Urso. Non è infatti la prima volta che l'amministratore delegato Mediaset rilascia delle dichiarazioni sull'ex conduttrice di Canale Cinque. Scopriamo insieme che cosa è successo e qual è stata la reazione della famosa presentatrice.

Barbara D’Urso replica alle parole di Pier Silvio Berlusconi

Barbara D'Urso è finita nuovamente al centro dell'attenzione in seguito alle recenti dichiarazioni rilasciate da Pier Silvio Berlusconi. L'amministratore delegato di Mediaset, a margine della conferenza stampa dedicata al fine stagione televisivo, ha parlato anche dell'ex conduttrice di Canale Cinque. Le parole di Pier Silvio Berlusconi non sono passate inosservate ed hanno suscitato un'immediata reazione da parte di Barbara D'Urso. Scopriamo insieme cosa è successo.

Le parole di Pier Silvio Berlusconi

Nella giornata di ieri, mercoledì 5 giugno 2024, nel corso della conferenza stampa di fine stagione di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi è tornato a parlare dell’ex conduttrice di Canale Cinque, Barbara D’Urso. “Dal punto di vista degli ascolti non ho rimpianti”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Mediaset, confermando contestualmente Myrta Merlino alla conduzione di “Pomeriggio 5”. “Dal punto di vista personale, devo dire la verità, non ho e non ho avuto nulla contro Barbara. Mi spiace sia diventato un caso così scritto e chiacchierato, è stata una normale scelta televisiva ma le auguro tutto il bene”, ha aggiunto Pier Silvio Berlusconi.

