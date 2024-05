“È grave”: prima la notizia sul ricovero in ospedale, poi la bufera – Il noto personaggio del web sarebbe ricoverato all’ospedale Santa Chiara. L’annuncio è arrivato direttamente dalla sua pagina Instagram attraverso un post redatto dall’amministratore del profilo. La notizia è stata ripresa anche da diversi siti, tra cui «Mow Mag». (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Simona Ventura, lo straziante annuncio del compagno sulla malattia

Leggi anche: Simona Ventura, il compagno Giovanni Terzi colpito da una malattia ai polmoni

Prima la notizia del ricovero in ospedale, poi la bufera

Andrea Diprè sarebbe stato ricoverato per overdose. Della notizia sullo stato di salute del noto personaggio web ne hanno parlato tutte le maggiori testate, ma il primo sito a fare fact-checking è stato «Mow Mag», come dicevamo. Persone molto vicine a Diprè avrebbero confermato l’indiscrezione al magazine. Il messaggio social recitava così: «Ciao a tutti. Gestisco questa pagina per Andrea. Questa mattina ho ricevuto una chiamata da un caro amico di Andrea, dove mi è stato comunicato che Andrea si trova in questo momento all’ospedale Santa Chiara di Trento». Secondo quanto scritto nel post la situazione «sembrerebbe abbastanza grave». (continua a leggere dopo le foto)

Ricovero di Andrea Diprè per overdose: aggiornamenti dall’ospedale

Il messaggio scritto dall’amministratore del profilo si conclude con la preghiera «a tutti di rispettare questo brutto momento, di rispettare la vera persona che è Andrea». I social dopo la diffusione dell’avviso sono andati letteralmente in tilt. Difatti accanto ai messaggi di pronta guarigione, sono apparsi commenti al veleno come “Diprè ricoverato per overdose diciamo che una notizia del genere me l’aspettavo già nel 2012”.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva