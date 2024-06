Tra le coppie Vip sembra non esserci pace. Prima il divorzio inaspettato tra Francesco Totti e Ilary Blasi, poi la fine della storia d’amore tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Qualche mese dopo è naufragato anche il matrimonio di Paolo Bonolis con Sonia Bruganelli. Infine, l’annuncio dell’addio tra Chgiara Ferragni e Fedez. A quanto pare Cupido non sembra aver svolto un buon lavoro, visto che in queste ore è arrivata la conferma della fine di un’altra relazione. L’annuncio è arrivato dalla diretta interessata come risposta ad un commento di una fan su Instagram. (Continua a leggere dopo le foto)

Elisabetta Franchi e Alan Scarpellini si sono lasciati: i motivi

Elisabetta Franchi e il compagno Alan Scarpellini si sarebbero lasciati. Lo ha rivelato la stilista rispondendo ad alcuni commenti lasciati dagli utenti sotto uno degli ultimi post, pubblicati sul suo profilo Instagram nelle scorse ore. “Ma suo marito non si vede più, gli è successo qualcosa?”, è questa la domanda che è stata posta alla stilista, che ha pubblicato uno scatto in cui appare insieme all’amica Greta Borrelli a bordo di una Porsche, scrivendo: “La vita è un’avventura unica. Va vissuta appieno perché è semplicemente fantastica” per poi aggiungere la frase scritta in inglese il cui significato è “Impossibile non innamorarsi”. Il quesito palesato da una utente diventa il gancio per raccontare una situazione piuttosto complicata che la stilista sta affrontando in questi mesi: “Si è innamorato di un’altra donna. Peccato non me lo volesse dire, ma l’ho fatto io per lui. Buona vita”. Ovviamente poi la stilista ha regalato altre perle rispondendo anche ad altri commenti.

