Le pagine di cronaca rosa si sono riempite di una nuova indiscrezione sulla fine di un matrimonio vip. Le nozze della famosa attrice italiana ci avevano fatto sognare ed erano state documentate in ogni istante della celebrazione romantica e super glamour.

L’indiscrezione: il matrimonio è finito

L’idillio è finito per uno dei volti noti della televisione italiana. La notizia è appena arrivata, ma già da diversi mesi circolavano voci sulla crisi del matrimonio della famosa attrice di fiction. La coppia si era sposata meno di un anno fa e la storia d’amore sembrava avere tutte le premesse per durare. I due si conoscevano da 17 anni e si erano incontrati a nella capitale quando lui era andato a studiare Medicina alla Sapienza. Dopo l’incontro, i due si erano follemente innamorati ma dopo poco i due avevano deciso di prendere strade diverse, lasciandosi. Ciò che non si aspettavano è che il destino li avrebbe fatti incontrare di nuovo più avanti nel tempo.

La storia d’amore come nei film

Anni dopo la rottura, i pianeti si sono riallineati e i due si sono ritrovati ad un matrimonio di amici. La storia sembra quasi un copione di un film romantico perché lei era recentemente tornata single ed entrambi hanno sentito di nuovo la fiamma riaccendersi quando i loro sguardi si sono incrociati. Forse più maturi e consapevoli, hanno deciso di tornare insieme: “Io ero tristissima per la fine di una storia, piangevo da settimane. Voglia di uscire zero, poi un mio amico ci ha presentati, una sera. Mi ha detto: ‘Ti faccio conoscere l’uomo della tua vita, ma non te ne innamorare’”, aveva raccontato l’attrice in un’intervista Vanity Fair. Ma le raccomandazioni dell’amico sono state vane perché tutti e due si sono innamorati e finalmente meno di un anno fa sono convolati a nozze. Ma la vita non è un film e purtroppo ora sembra che la coppia stia facendo i conti con la fine della storia d’amore.

