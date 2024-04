“Dritto e rovescio”, Paolo Del Debbio choc: pubblico incredulo – Parole grosse sono volate nello studio di “Dritto e Rovescio”. Il padrone di casa Paolo Del Debbio si è tolto qualche sassolino dalla scarpa e le sue dichiarazioni non sono piaciute proprio a tutti. Almeno questo è quel che sembra a giudicare dalle riflessioni su “X”. Ma andiamo con ordine. (continua a leggere dopo le foto)

“Dritto e rovescio”, Paolo Del Debbio si toglie un “macigno” dalla scarpa: l’affondo è durissimo

In questi ultimi giorni non si è parlato d’altro che della censura ai danni di Antonio Scurati in occasione della giornata del 25 aprile. L’intellettuale avrebbe dovuto partecipare al programma di Serena Bortone “Che sarà”, ma alla fine il suo intervento è stato cancellato. Paolo Del Debbio a “Dritto e rovescio” ha voluto dedicare un intero blocco al caso Scurati, mandando in apertura un servizio in cui lo scrittore si rifiuta di rispondere alle domande dei giornalisti. (continua a leggere dopo le foto)

“Dritto e rovescio”, Paolo Del Debbio attacca Scurati

“Il mondo è bello perché è vario, è suo diritto non rispondere, ma dopo tutto ‘sto casino che hai fatto due risposte le potevi dare”, ha replicato dallo studio Paolo Del Debbio. Un assaggio di un affondo ben più duro. Difatti quando Paolo Cento ha accusato la premier Giorgia Meloni di aver preso di mira Scurati sui social, Del Debbio è esploso.

