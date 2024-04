Dritto e Rovescio è un periodico di approfondimento giornalistico dedicato principalmente a temi di attualità e politica e al loro impatto sulla vita della gente comune. Servizi ed ospiti in studio contribuiscono ad arricchire il programma di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, il quale nel corso dell’ultima diretta ha avuto un’accesa lite con un ospite, il quale ha deciso di rompere il silenzio e di raccontare la sua verità. (Continua a leggere dopo le foto)

“Dritto e Rovescio”, lite tra Del Debbio e Baby Touché

Baby Touché è tornato a parlare dello scontro con Paolo Del Debbio a Diritto e Rovescio, il programma di approfondimento di Rete 4 di cui è stato ospite giovedì 4 Aprile 2024. Il trapper aveva lasciato lo studio scortato dalla sicurezza dopo uno scambio di battute molto acceso con il conduttore. Come riportato da Leggo, Baby Touché, che è indagato per detenzione abusiva di armi ed esplosivi e con due fogli di via da Vicenza e Venezia, qualche ora dopo aver lasciato lo studio in malo modo è tornato sulla vicenda attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram.

