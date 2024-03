Il drammatico annuncio della star della musica italiana: “Smetto”

Il noto cantante italiano convive da anni con un gravissimo problema di salute, ma finora aveva tentato di resistere con tutte le sue forze. Adesso però questo problema rischia di ucciderlo se non si decide ad evitare sforzi troppo grandi. E così la star si è confessata alle pagine del Corriere della Sera, ammettendo che sarà costretto a porre fine ai suoi concerti. I fan sono rimasti completamente senza parole. (Continua a leggere dopo la foto)

Omar Pedrini è malato, costretto a dire addio ai concerti

L’ex frontman dei Timoria, Omar Pedrini, convive da anni con un gravissimo problema di salute, ma finora aveva tentato di resistere con tutte le sue forze. Adesso però l’aneurisma aortico di cui soffre dal 2004, e che lo ha già costretto a sottoporsi a diversi interventi chirurgici, rischia di ucciderlo se non si decide ad evitare sforzi troppo grandi. Al Corriere della Sera, Pedrini ha detto: “Smetto di suonare per il cuore. È più difficile lasciare la musica che sottoporsi a un intervento. Ma spero nel futuro per tornare sul palco. Ho sposato la figlia del mio cardiochirurgo padovano, il dottor Scalia. Proprio lui mi ha detto: da nonno dei tuoi figli sappi che ogni concerto è un rischio. Per ora devo dire basta, ma per il futuro ho fiducia nella scienza e nell’amore di Dio”.

