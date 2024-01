Costantino Vitagliano, il drammatico annuncio sulla malattia a “Verissimo”

Costantino Vitagliano malattia. L’ex tronista di “Uomini e Donne” ha confessato nello studio di Silvia Toffanin di soffrire per una grave malattia. Costantino era visibilmente segnato e le sue parole hanno emozionato il pubblico in studio. Anche sui social gli utenti stanno cercando in queste ore di trasmettergli forza e positività. L’ex concorrente del “Grande Fratello” sta attraversando un periodo veramente brutto. (Continua…)

Chi è Costantino Vitagliano

Costantino Vitagliano diventa famoso quando veste i panni di corteggiatore e tronista di “Uomini e Donne“. Ancora oggi, quando si pensa alla figura del tronista, la mente ci riporta a lui. È stato sicuramente uno dei tronisti più famosi nella storia del dating show condotto da Maria De Filippi. Costantino nel programma scelse Alessandra Pierelli. La loro storia d’amore ha fatto sognare milioni di italiani. Dopo un po’, i due decisero di lasciarsi, prendendo percorsi di vita opposti.

Vitagliano ha poi proseguito la sua carriera nella televisione, lavorando come inviato di “Stranamore”, partecipando alla trasmissione domenicale di Simona Ventura “Quelli che… il calcio” e torna a “Uomini e Donne” in qualità di opinionista. Nel corso della sua carriera ha partecipato anche ad alcuni reality show, come “Baila!” e il “Grande Fratello VIP”, che ad oggi resta la sua ultima apparizione televisiva. (Continua…)

Costantino Vitagliano malattia

L’ex tronista Costantino Vitagliano soffre di una malattia rara. Nello studio di “Verissimo” ha raccontato: “Sono autoimmune e devo stare a riposo perché ho questa massa che può trasformare questa aorta in un pericolo. Sono sotto pasticche dalle 8 di mattina. La mia malattia è rara e non abbiamo i farmaci quindi vado avanti di cortisone. Io dalle due del pomeriggio ho il cerchio alla testa“. (Continua…)

Le sue parole a “Verissimo”

Ospite della trasmissione “Verissimo“, Costantino Vitagliano si è lasciato andare ad un drammatico annuncio: “Non sto tanto bene Silvia. Mi è cambiata la vita dalla sera alla mattina. Mi sono rotto un dito giocando con mia figlia sul divano e sentivo questo dolore allo sterno. Così sono andato in ospedale e il dottore mi ha fatto fare un’ecografia. Era una macchia sull’aorta ombelicare. Mi hanno messo in un reparto di chirurgia tumorale. Ho perso dodici chili nel giro di dieci giorni. Ho pensato ‘sto morendo’. Sono stato fortunato perché dopo trenta giorni si è capito che non si tratta di un tumore“.