Home | Dramma in montagna, bimbo di 7 anni schiacciato per una semplice foto: come è potuto succedere

Dramma in montagna, un bambino di 7 anni è stato schiacciato da una motoslitta sulle piste della Tognola di San Martino di Castrozza. Il bambino aveva deciso di salire sul mezzo per scattare una foto ricordo. Improvvisamente il mezzo ha iniziato a muoversi all’indietro prendendo velocità, per poi ribaltarsi, trascinarlo e schiacciarlo.

Bimbo di 7 anni schiacciato per una semplice foto

Una giornata di vacanza si è trasformata in incubo. Un bimbo di 7 anni, residente in provincia di Padova insieme alla famiglia, stava trascorrendo una giornata sulla neve con i genitori e a un certo punto sarebbe salito sulla motoslitta della polizia parcheggiata per farsi scattare una foto dal papà. Un gesto innocente, che però ha avuto conseguenze drammatiche. La motoslitta, spenta al momento, ha iniziato improvvisamente a muoversi all’indietro. Il bambino è caduto e il mezzo, prendendo velocità, si è rovesciato su di lui. Un volo di circa cinque metri nel dirupo a bordo pista. Immediata la chiamata ai soccorritori che sono intervenuti con l’elicottero dei Vigili del Fuoco con l’equipe sanitaria a bordo. (continua dopo la foto)

Come è potuto succedere

Sull’esatta dinamica dell’incidente sono ancora in corso accertamenti da parte del servizio di soccorso della polizia. Le cause che hanno portato la motoslitta a muoversi improvvisamente restano, al momento, un mistero. Gli inquirenti stanno valutando tutte le ipotesi, compresa quella di un malfunzionamento del mezzo o di un errore umano. La famiglia del bambino, residente in provincia di Padova, attende con ansia di conoscere la verità su quanto accaduto. Le condizioni del piccolo sono apparse subito gravi, tanto da richiedere il trasporto d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento, dove è stato ricoverato in terapia intensiva.

