Divorzio ufficiale per la coppia vip dopo 3 anni di matrimonio: spunta l’accordo milionario

I due giovani vip hanno ufficialmente divorziato. Da tempo i due avevano annunciato la volontà di separarsi già un anno fa e la cantante aveva presentato una richiesta per divorziare sei mesi fa, che in questi giorni è stata messa in atto dal giudice. La cantante, conosciutissima in tutto il mondo, ha accettato un accordo per il quale il marito otterrà un ingente somma di denaro da parte sua. (Continua dopo le foto)

Ariana Grande e Dalton Gomez, il divorzio è ufficiale

Ariana Grande e Dalton Gomez hanno ufficialmente divorziato, lo fa sapere Daily Mail, che rivela anche il maxi assegno che la cantante dovrà versare all’ex marito. A seguito di una sentenza della Corte Suprema di Los Angeles, i due hanno ufficialmente messo fine al loro matrimonio, dopo circa sei mesi che la cantante aveva presentato una richiesta per il divorzio. Il fatto che i due avevano stipulato un accordo prematrimoniale e che non avessero figli, ha reso la pratica molto semplice. Ariana Grande però ha dovuto accettare di versare un assegno cospicuo all’ex marito. (Continua dopo le foto)

Il matrimonio di Ariana Grande e Dalton Gomez

La storia d’amore tra Ariana Grande e Dalton Gomez ha avuto inizio nel gennaio 2020, quando i due hanno iniziato a frequentarsi in segreto. Soltanto qualche mese dopo la cantante ha ufficializzato la relazione. Pochi giorni prima di Natale dello stesso anno, Ariana Grande ha annunciato il suo fidanzamento con il compagno. Il matrimonio è arrivato nel maggio 2021: i due hanno celebrato il loro amore con un’intima cerimonia a cui hanno partecipato solo venti invitati. La crisi tra i due è iniziata nel 2023. Durante il torneo di Wimbledon, la cantante è stata pizzicata con l’anello nuziale al dito. Secondo alcuni gossip, lei e Dalton avrebbero provato una riconciliazione due mesi fa, che però è fallita. (Continua dopo le foto)

La cifra che Ariana Grande dovrà versare a Dalton Gomez

Stando a quanto stabilito dall’accordo per il divorzio, la cantante dovrà versare all’ex marito un assegno sporadico di 1.250.000 dollari. Inoltre, dopo aver venduto la loro casa di Los Angeles, pagata interamente da Ariana, i due divideranno il profitto. A questo, poi, si aggiungono anche le spese legali, che ammontano ad almeno 25mila dollari.