Michelle Hunziker e Alessandro Carollo, è già finita: il motivo dell’addio

Michelle Hunziker e Alessandro Carollo si sono lasciati. I due si sono frequentati per diversi mesi ma la storia sembrerebbe già essere arrivata al capolinea. È il settimanale Chi Magazine a lanciare lo scoop precisando anche il motivo della rottura della coppia. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, le prime parole di Anita dopo l’eliminazione

Leggi anche: “GF”, un concorrente ha una crisi in piena notte e minaccia di uscire

La storia di Michelle Hunziker e Alessandro Carollo

Sulla loro storia, per settimane si sono susseguite indiscrezioni e scatti rubati. Poi, i diretti interessati hanno confermato la frequentazione con degli scatti insieme in modo durante un weekend romantico in Svizzera, che risale a novembre dello scorso anno. Alle foto, Alessandro Carollo aveva accompagnato una dedica speciale. “Sei arrivata senza chiedere permesso, senza bussare. Hai travolto e stravolto tutto nel modo più bello che potessi immaginare. Un uragano di luce, amore e vita. Quel sorriso che trasmette sempre positività, anche quando siamo in moto, è buio e piove. Un angelo biondo, un dono dal cielo, uno spettacolo”, si legge. Da qualche settimana però circolano voci a proposito di una possibile rottura. E oggi, Chi conferma la notizia. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, è successo dopo l’eliminazione di Anita: il pubblico esulta

Leggi anche: “Grande Fratello”, Mirko si mostra con Shaila Gatta: la reazione di Perla

I sospetti sulla fine della relazione tra i due

Durante un’intervista di Michelle Hunziker a Chi, la showgirl aveva espresso la volontà di non parlare di Carollo, dicendo di voler proteggere la propria famiglia dal gossip. “Sono in una fase delicata con due bambine piccole, due matrimoni, un nipote, il lavoro. Ci sono tante cose, tanti equilibri emotivi, delicatezze, che una mamma deve considerare. Essendo un personaggio pubblico mi sono sempre comportata in maniera rispettosa: se i fotografi mi fanno le foto sorrido, alcuni li conosco da 27 anni e ho sempre voluto bene a chi fa questo lavoro. Ma non è un momento in cui mi voglio esporre”, aveva dichiarato. Inoltre, la Hunziker aveva trascorso la vacanza alle Maldive con le figlie e la manager, ma senza Carollo. Quali sono i motivi della rottura? (Continua dopo le foto)

Michelle Hunziker e Alessandro Carollo si sono lasciati: il motivo

Chi ha fatto sapere di aver appreso la notizia da “fonti vicine alla coppia”. Sarebbero diversi i motivi che hanno portato all’addio. Uno di questi è la distanza: Carollo vive a Roma, mentre la Hunziker a Milano. Inoltre, fa sapere il magazine, ha avuto un peso anche “la scelta di Michelle di dare priorità alle sue figlie“. Al momento, non è arrivato alcun commento dai diretti interessati. Staremo a vedere.