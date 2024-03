Alfonso ci aveva avvisato. Manca una settimana alla finale del Grande Fratello e le prossime puntate saranno una carneficina. E così è stato, ieri due eliminati: Anita dalle nomination settimanali e Paolo, con un televoto flash per decretare il terzo finalista che ha visto trionfare Massimiliano Varrese. Ma la puntata di ieri non è stata una gioia per tutti. Alessio Falsone ha visto uscire Anita colei con cui ha iniziato un flirt ed ha avuto delle pesanti discussioni con altri inquilini tra cui Federico Massaro. In più un richiamo scritto da parte del GF che chiedeva di abbassare i toni. Proprio lui, nella notte ha avuto una crisi con la minaccia di abbandonare la casa.

Alessio ha una crisi e minaccia di uscire

La 45esima puntata del Grande Fratello si è aperta con una pesante discussione tra Alessio e Federico a causa di uno spazzolino elettrico sempre scarico. Alessio ha accusato il coinquilino di staccare continuamente le spine degli apparecchi degli altri per caricare i suoi. Alessio e Federico si sono beccati una ramanzina da Alfonso e gli autori e, anche se manca una sola settimana alla fine del reality, rischiano di essere squalificati in dirittura d’arrivo. Nel corso della puntata Alessio ha visto l’uscita di Anita, ragazza per la quale, da un paio di settimane, ha perso completamento la testa e che ha intenzione di frequentare fuori dalla casa. Subito dopo la diretta il gieffino si è isolato ed ha avuto un crollo. Il concorrente milanese ha cominciato a camminare freneticamente tra il bagno e il salone, poi è uscito in giardino a fumare e si è sfogato parlando da solo, minacciando di uscire. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)