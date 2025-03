“Disastro” Ferrari nelle qualifiche, parlano Vasseur e i piloti: “Delusi, ma domani…”

La Ferrari stecca e Charles Leclerc non nasconde la delusione dopo la prima qualifica della stagione, chiusa con un settimo posto per lui e un ottavo per Hamilton. “Chiudere così è deludente, anche nel peggiore dei casi non immaginavo questo risultato“, ha dichiarato il monegasco.

Leclerc nonostante tutto è fiducioso di poter individuare il problema: “Già da stamattina la performance generale non era la stessa di ieri. Penso di sapere da dove viene questo cambiamento, ma dobbiamo analizzare i dati. Dovremo sacrificare un po’ di performance, anche se non è mai l’ideale”.

Il ferrarista ha poi aggiunto: “Siamo solo all’inizio, torneremo avanti. La macchina ha potenziale, ma oggi eravamo fuori dalla finestra giusta di prestazione, e si è sentito. Tra Q2 e Q3 la macchina è cambiata molto e non ho mai trovato il feeling giusto. Non posso essere soddisfatto, era difficile da guidare“.

Sulla possibilità di una gara bagnata, Leclerc ha detto: “Ci sono tanti punti interrogativi, vedremo cosa succederà, ma darò il massimo come sempre“.

Ferrari, Hamilton: “Lontani dalle aspettative, ma possiamo crescere”

Anche Lewis Hamilton ha espresso perplessità sulla prestazione, nonostante i progressi nel weekend: “Abbiamo ottimizzato la vettura giorno dopo giorno, ma è molto diversa da quelle che ho guidato per anni. Ho dovuto lavorare per trovare fiducia, ma alla fine mi sono avvicinato a Charles”.

Il sette volte campione del mondo ha ammesso che la SF-25 è ancora lontana dagli obiettivi: “Dobbiamo capire perché non siamo dove vorremmo. Nel Q3 con le gomme usate la macchina era buona fino all’ultima curva, ma con le gomme nuove, a causa del vento e della variazione di temperatura, il bilanciamento è cambiato completamente“.

Nonostante il pessimo risultato e la posizione arretrata nella griglia, Hamilton rimane positivo: “Abbiamo abbastanza margine di crescita“. (continua dopo la foto)

Il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, ha analizzato la prestazione della scuderia, sottolineando i problemi in Q3: “Non siamo stati magici oggi, ma fino al Q2 eravamo vicini alla McLaren. Poi abbiamo perso passo nel Q3. Non è stata una buona qualifica, ma la gara sarà un’altra storia“.

Vasseur ha ridimensionato il distacco mostrato nei tempi: “I sette decimi dalla McLaren sono un quadro un po’ severo, perché non abbiamo chiuso il giro in Q3. Fino a quel momento, il distacco era di uno-tre decimi“.

Infine, sulla possibilità di una gara caotica con la pioggia, Vasseur ha commentato: “Se parti settimo e ottavo, preferisci una gara con condizioni imprevedibili. Ma anche su pista asciutta abbiamo un buon passo, quindi possiamo rimontare”.

La Ferrari spera di ribaltare la situazione in gara, ma il weekend è iniziato con più difficoltà del previsto.

