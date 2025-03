GP Australia: McLaren domina le prime qualifiche della stagione, Ferrari in difficoltà

F1 GP Australia, la McLaren domina le prove libere con Lando Norris in pole davanti a Piastri: Ferrari solo in quarta fila. Le prime qualifiche del Mondiale di Formula 1 2025 regalano conferme e sorprese sul circuito di Melbourne. La McLaren si impone sul giro secco come da pronostico, conquistando l’intera prima fila: Lando Norris firma la pole position con un tempo straordinario, precedendo il compagno di squadra Oscar Piastri di soli 84 millesimi. Un dominio netto, nonostante un Q3 iniziato in salita per la scuderia britannica.

Ferrari in difficoltà: Leclerc e Hamilton solo in quarta fila

Delusione invece per la Ferrari, costretta a partire dalla quarta fila. Charles Leclerc e Lewis Hamilton non riescono a migliorare nel finale di sessione e chiudono rispettivamente in settima e ottava posizione, con un distacco di oltre mezzo secondo dalla vetta. Il sette volte campione del mondo, al debutto con la Rossa, si rende anche protagonista di un testacoda nel Q2, fortunatamente senza conseguenze.

Verstappen e Russell in seconda fila, sorprese in terza

Dietro alle McLaren si piazza Max Verstappen, terzo con la Red Bull, seguito da George Russell con la Mercedes. La terza fila riserva sorprese, con Yuki Tsunoda e Alexander Albon che riescono a piazzare rispettivamente la Racing Bulls e la Williams davanti alle Ferrari. Completa la top ten Carlos Sainz, che con la Williams chiude in decima posizione.

📻 "Not a bad way to start the year"



Kicking off the season with a front-row lockout for @McLaren 🟠#F1 #AusGP pic.twitter.com/XuayZNbDD1 — Formula 1 (@F1) March 15, 2025

Esordio sfortunato per Antonelli, fuori anche Lawson

Non inizia nel migliore dei modi l’avventura in Formula 1 del giovanissimo Andrea Kimi Antonelli: il pilota bolognese della Mercedes viene escluso già in Q1 dopo aver subito danni al fondo della vettura a causa della ghiaia in pista, mancando l’accesso al Q2 per pochi millesimi. Eliminato subito anche Liam Lawson con la seconda Red Bull, in un weekend complicato per il team campione in carica.

La griglia di partenza promette scintille per il GP d’Australia, con McLaren favorita ma con Verstappen e Mercedes pronti a dare battaglia. Appuntamento in pista per una gara che si preannuncia emozionante.

