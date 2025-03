L’Italia di Luciano Spalletti alla prova della Germania: convocati, novità ed esclusioni

L’Italia di Luciano Spalletti si prepara a un appuntamento importante nella Nations League, con il doppio confronto dei Quarti di Finale contro la Germania di Julian Nagelsmann. L’andata è in programma giovedì 20 marzo a San Siro, mentre il ritorno si disputerà domenica 23 al Westfalenstadion di Dortmund.

Samuele Ricci 🤝 Luciano Spalletti🇮🇹

Fiducia, crescita e motivazioni 💪

Con un gruppo unito 🫂@easportsfcit



My Skills – Samuele Ricci è disponibile sull’app #DAZN 📲 pic.twitter.com/XzoG5jEsax — DAZN Italia (@DAZN_IT) March 14, 2025

Per gli azzurri sarà un banco di prova fondamentale per testare uomini e modulo. Spalletti proseguirà con il consolidato 3-5-2, ormai tratto distintivo del suo percorso in Nazionale. In porta nessun dubbio: Gianluigi Donnarumma sarà il titolare, forte anche delle recenti prestazioni con il PSG.

In difesa troveranno conferma Buongiorno, Calafiori e Bastoni, mentre Di Lorenzo agirà da esterno destro. L’assenza di Dimarco apre spazi a Cambiaso e Gatti, che dovrebbero essere della partita. A centrocampo le certezze sono Tonali e Barella, mentre Rovella e Ricci dovrebbero ottenere la conferma. Un’incognita riguarda Frattesi: il centrocampista trova poco spazio con Inzaghi, ma Spalletti difficilmente rinuncerà a lui.

Italia, Luciano Spalletti e le idee per battere la Germania

In avanti, le scelte sembrano già delineate. Moise Kean e Mateo Retegui saranno le punte di riferimento, mentre Giacomo Raspadori, protagonista dell’ultimo periodo nel Napoli, rappresenta un’alternativa preziosa.

Se Vicario sembra sicuro del ruolo di secondo portiere, il terzo posto tra i pali resta in bilico: uno tra Meret e Carnesecchi resterà fuori. In difesa rischiano l’esclusione Comuzzo e Okoli, con il secondo che sta trovando meno spazio in Premier League. Stesso discorso per Savona e Udogie, che potrebbero non essere convocati.

Sul fronte tedesco, la Germania dovrà fare a meno di Neuer e Ter Stegen in porta, mentre in attacco mancherà Florian Wirtz, infortunatosi recentemente. Assente anche Karim Adeyemi, mentre tra le novità spicca la convocazione del nerazzurro Bisseck.

L’Italia si prepara dunque a un doppio confronto ad alta tensione, con l’obiettivo di confermare i progressi e conquistare la semifinale di Nations League.

