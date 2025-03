Home | Champions League, ranking Uefa: per la quinta squadra italiana si fa durissima

L’Italia vede svanire quasi definitivamente la possibilità di portare cinque squadre in Champions League nella stagione 2025-26. Dopo l’eliminazione della Roma in Europa League per mano dell’Athletic Bilbao, il ranking Uefa si fa impietoso: l’Inghilterra è irraggiungibile, e la Spagna è lontana quasi due punti.

#Ranking Uefa: il ko della #Roma quasi condanna l'Italia. Chi è in corsa per la 5a squadra in #Champions Leaguehttps://t.co/a03z7fzkGg — calciomercato.com (@cmdotcom) March 14, 2025

Con l’uscita di scena dei giallorossi, solo tre squadre italiane sono ancora in corsa nelle coppe europee: Inter, Lazio e Fiorentina. Troppo poco per sperare di colmare il gap con la Spagna, che può contare su quattro club ancora in gara, tra cui Real Madrid e Barcellona, avvantaggiati anche dal peso maggiore dei risultati in Champions rispetto a Europa League e Conference.

Le speranze per il quinto posto non sono ancora matematicamente nulle, ma ridotte al lumicino: servirebbero percorsi perfetti da parte delle tre italiane rimaste e un contemporaneo crollo delle squadre spagnole nei quarti di finale.

La situazione del ranking UEFA

Attualmente, la classifica per il ranking stagionale (che assegna il quinto posto Champions) è la seguente:

Inghilterra 24,250

Spagna 21,678

Italia 19,937

Germania 17,921

Portogallo 16,250

Francia 16,214

Belgio 15,650

Paesi Bassi 15,250

Champions League, l’Italia resta terza, ma troppo lontana dalla Spagna per sperare in un sorpasso.

L’unico modo per avere cinque squadre italiane in Champions sarebbe arrivare secondi nel ranking Uefa stagionale, ma con le eliminazioni di Milan, Juventus, Atalanta e ora Roma, le possibilità sono ormai vicine allo zero.

In ottica qualificazione, la situazione attuale della Serie A dice che solo una tra Juventus, Lazio, Bologna, Roma, Fiorentina e Milan potrà raggiungere la Champions insieme alle prime tre classificate. Per le altre, niente coppa più prestigiosa e un impatto negativo anche a livello economico.

L’ultima speranza? Un crollo delle squadre spagnole e un finale di stagione europeo perfetto per Inter, Lazio e Fiorentina. Ma, al 14 marzo 2025, sembra davvero un’utopia.

