Europa League, il rosso a Hummels dopo 11′ condanna la Roma alla sconfitta a Bilbao

Athletic Bilbao-Roma 3-1, il rosso a Hummels dopo 11′ condiziona pesantemente la gara dei giallorossi che poi affondano nella ripresa: addio Europa League. La Roma cade dopo una dura battaglia al San Mames, dove l’Athletic Bilbao, trascinato dal talento di Nico Williams, si impone con un risultato. Un’uscita amara per i giallorossi, condizionata dall’espulsione dell’esperto centrale tedesco ad inizio partita, un episodio che ha messo la partita in discesa per i baschi

Un avvio equilibrato, poi il rosso a Hummels cambia tutto

Fin dai primi minuti, l’Athletic impone il proprio ritmo cercando di sfondare sulle fasce con sovrapposizioni e cambi di gioco, ma la difesa giallorossa regge senza troppe difficoltà. La squadra di Ranieri opta per una strategia attendista, puntando sulle ripartenze con Baldanzi e Dybala. La prima vera occasione arriva proprio da un calcio piazzato conquistato da Baldanzi: Dovbyk colpisce il palo di testa, ma l’azione viene vanificata per fuorigioco.

La svolta del match giunge poco dopo il decimo minuto: Hummels, in un maldestro tentativo di disimpegno, serve involontariamente Sannadi che si lancia a tu per tu con Svilar. Il difensore tedesco, nel tentativo di rimediare, lo atterra e l’arbitro non esita ad estrarre il cartellino rosso per fallo da ultimo uomo. La Roma resta in dieci e si riorganizza con una difesa a quattro, mentre Baldanzi arretra per supportare Paredes e Cristante a centrocampo.

L’assedio dell’Athletic e il vantaggio di Nico Williams

In superiorità numerica, l’Athletic stringe d’assedio l’area giallorossa creando due occasioni nitide: Sannadi, lanciato da Unai Gomez, prova un pallonetto che finisce fuori misura, mentre Nico Williams sfiora il gol con un destro a giro che si stampa sul palo. La resistenza romanista cede proprio nel recupero del primo tempo: un cross deviato di Inaki Williams trova il fratello Nico, che con freddezza batte Svilar e porta avanti i padroni di casa.

La ripresa: Berchiche raddoppia, Nico Williams chiude i giochi

La ripresa riparte sulla stessa falsariga del primo tempo, con l’Athletic subito pericoloso grazie a un colpo di testa di Inaki Williams che sfiora il palo. La Roma, pur difendendosi con ordine, fatica a ripartire e raramente riesce a impensierire il portiere basco. Dopo un’ora di gioco, Berchiche chiude virtualmente la partita: su calcio d’angolo, svetta in area e con un’incornata precisa infila il pallone all’angolino, firmando il 2-0.

A meno di dieci minuti dalla fine, arriva il tris dell’Athletic con un’altra giocata di puro talento di Nico Williams: servito da Berchiche, salta Mancini, sbilancia Ndicka e con un tocco morbido supera Svilar, facendo esplodere il San Mames.

Il rigore di Paredes accorcia le distanze, ma non basta

Nel finale, un lampo d’orgoglio della Roma porta Soule a lanciare El Shaarawy in area, steso da De Marcos. L’arbitro concede il rigore e dal dischetto Paredes spiazza il portiere, siglando il definitivo 3-1.

La Roma esce così dall’Europa League, punita dalla superiorità tecnica dell’Athletic e da episodi sfortunati che hanno condizionato una gara iniziata con equilibrio ma terminata con una sconfitta netta. Ora ai giallorossi non resta che concentrarsi sugli impegni nazionali per chiudere la stagione nel miglior modo possibile.

