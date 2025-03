La Roma e Claudio Ranieri hanno scelto il nuovo tecnico: il progetto per la prossima stagione

La Roma è concentrata sul presente, con l’obiettivo di raggiungere i quarti di finale di Europa League, ma la dirigenza guarda già al futuro per la scelta del nuovo allenatore. Il ds Florent Ghisolfi è al lavoro, insieme a Claudio Ranieri, per individuare il profilo giusto, e il nome in cima alla lista è quello di Gian Piero Gasperini.

Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico dell’Atalanta dovrebbe lasciare Bergamo a fine stagione, e la Roma avrebbe già avviato i primi contatti con il suo entourage. Gasperini rappresenta una soluzione ideale per il progetto giallorosso, grazie alla sua esperienza e alla capacità di valorizzare i giovani.

Il tecnico orobico rappresenta una sicurezza per la valorizzazione del patrimonio dei giocatori, come ha dimostrato negli anni trascorsi a Bergamo. Per la Roma significherebbe acquisire un allenatore che ha dimostrato di saper essere vincente e che ha una lunga esperienza nel campionato di Serie A.

Gasperini dunque è la scelta operata dalla società, ma se per qualche ragione non dovesse concretizzarsi, la Roma valuta anche Stefano Pioli, che dopo l’esperienza in Arabia Saudita potrebbe essere tentato da un ritorno in Italia. Un’altra suggestione è Xavi, attualmente senza squadra dopo l’addio al Barcellona, ma ha il limite di non conoscere altrettanto bene il calcio italiano.

Nel frattempo, uno dei tecnici accostati alla panchina giallorossa nelle scorse settimane, Roberto Mancini, sembra sempre più vicino alla Juventus, con una trattativa già molto avanzata secondo Tuttosport. La panchina giallorossa resta ancora senza un proprietario per il futuro, ma Gasperini al momento è il nome più caldo.

