Juventus, Giuntoli ha deciso: il nome per la panchina, e potrebbe arrivare subito

La panchina della Juventus potrebbe presto cambiare padrone. Secondo quanto riportato da Tuttosport, se la squadra di Thiago Motta dovesse perdere contro la Fiorentina, i bianconeri sarebbero pronti a esonerare l’allenatore e sostituirlo con Roberto Mancini.

#Juventus, contatti avanzati con l’ex ct Roberto #Mancini (Tuttosport)



Piace per l’esperienza, il carisma, la capacità di lavorare con i giovani e, appunto, la disponibilità immediata. È in vantaggio su #Gasperini che si sta avvicinando alla Romahttps://t.co/XXqeRcNn3K — il Napolista (@napolista) March 13, 2025

I contatti tra la società e l’ex CT dell’Italia sarebbero in fase avanzata e il cambio potrebbe avvenire già durante la sosta per le nazionali. La sconfitta pesante in casa contro l’Atalanta ha aumentato i dubbi sulla gestione di Thiago Motta, e la sfida di Firenze potrebbe diventare decisiva per il suo futuro.

Per l’immediato, la Juventus starebbe valutando due opzioni: un traghettatore fino a fine stagione, con Francesco Magnanelli in pole position. Attualmente alla guida della Primavera, Magnanelli è stato nello staff di Massimiliano Allegri nella scorsa stagione.

L’altra possibilità è iniziare subito con un tecnico a lungo termine, capace di gestire anche il progetto per il Mondiale per Club e per il nuovo progetto societario. In questo caso, la scelta ricadrebbe su Roberto Mancini.

Attualmente senza contratto dopo la fine dell’esperienza con l’Arabia Saudita, Mancini rappresenta una soluzione di esperienza e carisma. Il suo arrivo consentirebbe di lavorare sulla rosa con un occhio già rivolto alla prossima stagione.

Juventus, l’idea di un cambio immediato di panchina

Gli altri nomi circolati, come Gian Piero Gasperini e Antonio Conte, hanno perso di consistenza: il primo non convince, il secondo è già sotto contratto con il Napoli che difficilmente se ne priverà. Igor Tudor, invece, sarebbe stato considerato per un ruolo da traghettatore, ma l’ex difensore bianconero avrebbe rifiutato, preferendo un progetto a lungo termine.

La sfida contro la Fiorentina diventa così un crocevia decisivo per il futuro della Juventus e della sua panchina. Se Thiago Motta non riuscirà a scuotere i suoi e non dovesse arrivare un risultato positivo, il cambi potrebbe essere immediato.

Leggi anche: