Home | Juventus, Giorgio Chiellini in rampa di lancio: cosa vuole fare la società

Giorgio Chiellini potrebbe presto diventare il nuovo direttore generale della Juventus. Dopo il ritiro dal calcio giocato e il rientro a Torino lo scorso Settembre, l’ex capitano bianconero ha già iniziato il suo percorso dirigenziale nel club con il ruolo di Head of Football Institutional Relations, lavorando a stretto contatto con l’amministratore delegato Maurizio Scanavino.

Giorgio Chiellini verso un nuovo ruolo dirigenziale alla Juve😍



Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, dopo appena sei mesi all'interno della dirigenza come rappresentante del club, l'ex difensore diventerà nuovo direttore generale 💼#Chiellini #Juventus pic.twitter.com/MSKADH0GXd — SpazioJ (@Spazio_J) March 12, 2025

Ora, secondo La Gazzetta dello Sport, la società starebbe valutando per lui un ulteriore passo avanti, affidandogli una posizione chiave all’interno dell’organigramma. L’eventuale nomina di Chiellini come direttore generale rappresenterebbe un segnale forte per il futuro della Juventus, che punta a rilanciarsi dopo anni turbolenti.

L’ex difensore è stato una vera e propria bandiera del club, con 17 stagioni in bianconero tra Serie A e Serie B, corredate di 561 presenze e 36 reti all’attivo. Il suo palmarès parla da solo: nove scudetti, cinque Coppe Italia e altrettante Supercoppe Italiane.

Juventus, Giorgio Chiellini per il ruolo di Dg

Affidare a Chiellini un ruolo così rilevante significherebbe puntare su una figura che incarna l’identità juventina, dando continuità a una tradizione che ha già visto ex giocatori di spessore entrare nei quadri dirigenziali del club.

La sua esperienza, il carisma e la conoscenza dell’ambiente potrebbero rivelarsi fondamentali per riportare la Juventus ai vertici del calcio italiano ed europeo. E Chiellini, che vanta anche una laurea ed è ambizioso e preparato, potrebbe davvero essere l’uomo giusto al posto giusto.

