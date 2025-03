Antonio Conte, tutti lo vogliono: ma forse il futuro è già scritto

Antonio Conte è uno dei tecnici più ambiti d’Europa, ed è spesso accostato a panchine di grandi squadre per il futuro. Si è parlato del Milan e della Juventus per la prossima stagione, ma il Napoli è convinto che il suo futuro sia ancora all’ombra del Vesuvio. Nonostante i rumors che lo accostano persino all’Arsenal, la società partenopea punta su di lui per progettare un grande avvenire.

Antonio #Conte resterà sulla panchina del #Napoli anche la prossima stagione! Certo, dovendo fare una percentuale non posso darlo con assoluta certezza, ma parliamo almeno dell'80%. Il #Milan un pensiero lo ha fatto su di lui ma scontrandosi con il muro del club, ma anche del… pic.twitter.com/iD8w20Cc4p — Armando Areniello (@ArmandoAreniell) March 13, 2025

Conte ha firmato un contratto fino al 2027, e da Castel Volturno filtra ottimismo sulla sua permanenza. Il tecnico salentino non è solo concentrato sulla corsa scudetto – che lo vede in lotta con Inter e Atalanta – ma sta lavorando anche su aspetti strategici come mercato, infrastrutture e il futuro della squadra.

Di recente, ha discusso col sindaco di Napoli la possibilità di costruire un nuovo stadio moderno e un centro sportivo all’altezza delle ambizioni del club. Il suo obiettivo è trasformare il Napoli in un club vincente e sostenibile nel lungo periodo, seguendo il famoso “percorso” di cui parla spesso nelle sue interviste.

Antonio Conte, un futuro “azzurro”

Non tutto, però, è stato lineare nel rapporto con il Napoli. Conte ha mal digerito la partenza di Kvaratskhelia, ceduto senza un sostituto adeguato. Ora però la società è pronta a investire pesantemente nella prossima sessione di mercato, anche grazie ai 70 milioni incassati dal PSG a gennaio. Questa promessa di rinforzi potrebbe essere decisiva per blindare il tecnico.

Mentre la Juventus sembra ormai orientata su Stefano Pioli e il Milan corteggia Massimiliano Allegri, tutte le strade riportano a Napoli. De Laurentiis è pronto a garantire a Conte i mezzi per competere ai massimi livelli: basterà per convincerlo a restare e aprire un ciclo vincente?

