Champions League, il tabellone dei quarti: tutte le partite e quando si gioca

Definito il tabellone dei quarti di finale della Champions League 2025/2026. L’Inter, unica squadra italiana ancora in corsa, affronterà il Bayern Monaco in un doppio confronto che promette spettacolo. Il primo round andrà in scena l’8 aprile all’Allianz Arena, mentre il ritorno si disputerà a San Siro il 16 aprile.

Le magnifiche otto: il tabellone completo dei quarti di Champions League ⚽🏆 pic.twitter.com/RuyBb5TXgC — GOAL Italia (@GoalItalia) March 12, 2025

Il tabellone completo

Le migliori otto squadre d’Europa si sfideranno in quattro match ad altissimo livello:

Arsenal – Real Madrid

Paris Saint-Germain – Aston Villa

Barcellona – Borussia Dortmund

Bayern Monaco – Inter



Il calendario dei quarti

Martedì 8 aprile, ore 21:

Arsenal – Real Madrid

Bayern Monaco – Inter

Mercoledì 9 aprile, ore 21:

Paris Saint-Germain – Aston Villa

Barcellona – Borussia Dortmund

Martedì 15 aprile, ore 21: Aston Villa – Paris Saint-Germain

Borussia Dortmund – Barcellona

Mercoledì 16 aprile, ore 21:

Real Madrid – Arsenal

Inter – Bayern Monaco

Champions League, le possibili semifinali

Se l’Inter dovesse eliminare il Bayern, troverebbe in semifinale una tra Barcellona e Borussia Dortmund. Dall’altra parte del tabellone, invece, lo scontro più atteso è quello tra Arsenal e Real Madrid, con i Gunners che si giocano tutto in Europa dopo aver ormai perso le speranze di vincere la Premier League.

Grande attesa anche per il duello tra PSG e Aston Villa, con Luis Enrique che affronterà il connazionale Unai Emery, tecnico dei Villans, e il suo ex giocatore Asensio. Dopo l’impresa contro il Liverpool agli ottavi, i parigini sognano di proseguire la corsa verso la finale.

