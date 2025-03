Real Madrid, furiose polemiche per il rigore annullato all’Atletico dal Var: “Chi l’ha visto?”

Dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Real Madrid, il clima in casa Atletico è incandescente. Nel mirino c’è il rigore annullato a Julian Alvarez durante la serie finale dal dischetto. Una decisione che ha mandato su tutte le furie Diego Simeone, furibondo in conferenza stampa.

"Diego, non hai però la sensazione che l'Atletico ha perso una qualificazione che aveva in mano contro il peggior Real degli ultimi anni?"



Simeone: "Eh mamma mia. Mi sembri un attimo dura con una squadra incredibile, con giocatori incredibili come Vinicius, Mbappé, Bellingham,… pic.twitter.com/VyHsTwHFjW — Daniele Mari (@marifcinter) March 13, 2025

“Non ho mai visto il Var richiamare un arbitro per una situazione del genere. Alzi la mano chi ha visto che Julian ha toccato il pallone due volte! Nessuno? Bene, passiamo a un’altra domanda”, ha attaccato il Cholo, senza nascondere la sua indignazione. Nonostante la delusione, Simeone ha difeso i suoi giocatori: “Non parlerei comunque di sfortuna, sono orgoglioso della mia squadra“.

Alle parole di Simeone ha replicato con durezza il portiere del Real Madrid, Thibaut Courtois, che ha bollato le proteste come vittimismo: “Rigore Alvarez? Sono stanco di questo continuo piangere per situazioni del genere. Gli arbitri non vogliono avvantaggiare nessuno, né in Spagna né in Europa“.

Real Madrid, la furia di Simeone

“Se sei in vantaggio per 1-0 dal primo minuto e non cerchi di segnare il secondo gol, è colpa della tua strategia“, ha concluso il Mister argentino. Una stoccata diretta al modo di giocare dell’Atletico, accusato di non aver chiuso la partita quando ne aveva l’occasione.

Anche Carlo Ancelotti ha detto la sua sul contestato episodio, senza enfatizzarlo troppo: “È una lotteria. Alvarez tira con il destro e la palla gli sbatte sul sinistro. Io non me ne ero accorto subito”, ha spiegato il tecnico italiano, prima di rivelare un retroscena sulla scelta dell’ultimo rigorista: “Il quinto rigore volevamo farlo calciare a Endrick, ma poi siamo andati dritti su Rudiger. Non ho mai visto Endrick così felice, la sua faccia diceva tutto”.

Al netto delle discussioni arbitrali, il Real Madrid continua la sua corsa in Champions, mentre l’Atletico esce tra la rabbia e l’amarezza. La tensione tra le due squadre è palpabile, e il derby di Madrid sembra destinato ad alimentare ancora scintille.

