PSG, la rivincita di Gigio Donnarumma: e il portiere si toglie qualche sassolino dalle scarpe

Dopo le critiche ricevute per l’errore dell’andata, Gigio Donnarumma ha risposto nel modo più spettacolare possibile: con due rigori parati ha trascinato il Paris Saint-Germain ai quarti di finale di Champions League, eliminando il Liverpool ad Anfield. Un’impresa straordinaria che ha cancellato i dubbi sul suo valore, conquistando persino Luis Enrique, finora piuttosto freddo nei suoi confronti.

DONNARUMMA = SUPEREROE



E' questa l'immagine che L'Equipe di oggi propone in prima pagina, dopo che il portierone Azzurro è stato grande protagonista nel passaggio del turno del PSG ai danni del Liverpool. https://t.co/G7Fn1cZF60 — Francesco F. Pagani – Sciabolata Morbida (@SciabolataFFP) March 12, 2025

Nella gara d’andata, persa dal PSG per 1-0 al Parco dei Principi, Donnarumma era finito nel mirino delle critiche. Alcuni opinionisti francesi lo avevano ritenuto responsabile del gol subito, ma al ritorno il portiere azzurro ha risposto da campione. Dopo una partita combattuta, ai rigori Donnarumma ha fatto la differenza, neutralizzando i tiri di Darwin Núñez e Curtis Jones e regalando al PSG la qualificazione.

Gigio Donnarumma non ha perso l’occasione per togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Al termine della partita, ai microfoni di Sky Sport, si è sfogato sulle critiche ricevute dopo l’andata: “Abbiamo subito un tiro e un gol e sembrava fosse colpa mia”, ha dichiarato con amarezza.

Gigio Donnarumma, serata da eroe ad Anfield

Parole che suonano come una risposta diretta ai media francesi, che lo avevano attaccato senza mezzi termini. Invece questa volta la stampa d’Oltralpe ha dovuto inchinarsi alla sua prestazione. Il quotidiano L’Équipe lo ha celebrato con un titolo eloquente: “Immense Donnarumma”. Il portiere della Nazionale azzurra si è preso così la sua rivincita, dimostrando di essere un elemento chiave per le ambizioni europee del PSG.

Il trionfo di Donnarumma ai rigori non è stato casuale. Prima della lotteria finale, il numero uno del PSG è rientrato velocemente negli spogliatoi per un ultimo ripasso con il suo preparatore. “Avevo studiato qualcosa con il mio allenatore dei portieri ed era giusto rivedere qualche dettaglio per provare a parare qualche rigore”, ha spiegato. Una scelta vincente, che ha permesso ai parigini di eliminare una delle grandi favorite per il titolo.

Dopo l’iniziale scetticismo, persino Luis Enrique ha dovuto arrendersi all’evidenza: Donnarumma è stato il vero eroe della serata. Ora, con il morale alle stelle e la fiducia ritrovata, il portiere italiano guarda già al prossimo ostacolo in Champions, con l’obiettivo di portare il PSG sempre più lontano.

