Le quote aggiornate per la vittoria dell’Europa League 2025 delineano uno scenario affascinante per i tifosi della Capitale: sia la Roma che la Lazio sono tra le squadre più accreditate per arrivare fino in fondo alla competizione. Se entrambe le squadre dovessero proseguire il loro percorso senza intoppi, il sogno di un derby romano nella finale di Europa League potrebbe trasformarsi in realtà, dando vita a una delle sfide più epiche della storia del calcio italiano.

Il potenziale percorso di Roma e Lazio

Interessante tabellone della fase a eliminazione diretta dell’UEFA Europa League 2024/25, con gli accoppiamenti per gli ottavi di finale e i risultati dei playoff che vedono Roma e Lazio protagoniste. Le due squadre italiane ancora in corsa potrebbero arrivare a incrociarsi solo in un’eventuale finale, regalando un derby romano storico per il trofeo.

La Roma, dopo aver eliminato il Porto ai playoff con un complessivo 4-3, può farcela negli ottavi l’Athletic Bilbao. In caso di vittoria, nei quarti di finale i giallorossi se la vedrebbero con la vincente tra Fenerbahçe e Rangers, due avversarie insidiose. Se superassero anche questo ostacolo, potrebbero affrontare una tra FCSB, Lione, Real Sociedad o Manchester United in semifinale, con lo United che rappresenterebbe la minaccia più grande.

La Lazio, invece, incrocia il Viktoria Plzen agli ottavi, dopo che i cechi hanno eliminato il Ferencváros. Qualora i biancocelesti passassero il turno, nei quarti troverebbero la vincente di Bodø/Glimt – Olympiakos, due squadre alla portata. L’eventuale semifinale vedrebbe la Lazio scontrarsi con una tra AZ Alkmaar, Tottenham, Ajax o Eintracht Francoforte, avversarie di livello che renderebbero il cammino verso la finale particolarmente impegnativo.

Se entrambe le italiane riuscissero a raggiungere la finale, sarebbe un evento storico: un derby di Roma per il titolo. Uno scenario che infiammerebbe le due tifoserie e garantirebbe all’Italia una nuova vincitrice europea. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

La situazione della Roma

La Roma ha conquistato un successo fondamentale nell’andata degli ottavi di finale di Europa League, superando l’Athletic Bilbao per 2-1 all’Olimpico. Una vittoria sofferta ma meritata, arrivata grazie a un gol in extremis di Shomurodov, che permette ai giallorossi di presentarsi con un vantaggio al ritorno al San Mamés.

Giovedì 13 marzo la Roma dovrà difendere il vantaggio in Spagna, dove l’Athletic punterà sul calore del proprio pubblico per ribaltare il risultato. Valverde dovrà fare a meno dello squalificato Yeray e probabilmente anche di Vivian, infortunato. Possibile invece il rientro di Sancet, assente all’andata. La Roma si presenta con un gol di vantaggio e tanta fiducia, consapevole che servirà una grande prova per conquistare i quarti di finale.

La sfida avrà un sapore speciale per entrambe le squadre, reduci da esperienze contrastanti in campo europeo. La Roma ha vissuto emozioni forti nelle ultime stagioni, vincendo la Conference League nel 2022 ma perdendo la finale di Europa League nel 2023 contro il Siviglia. L’Athletic Bilbao, invece, ha un conto in sospeso con questa competizione, avendo perso la finale del 2012 contro l’Atlético Madrid di Radamel Falcao. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

La situazione della Lazio

La Lazio ha conquistato una vittoria eroica in Repubblica Ceca, superando il Viktoria Plzen per 2-1 nonostante l’inferiorità numerica. Una partita difficilissima per i biancocelesti, che hanno dovuto affrontare una squadra aggressiva e molto fisica, ma che alla fine hanno trovato la zampata vincente nei minuti di recupero grazie a un capolavoro di Isaksen.

Nel secondo tempo, la Lazio ha subìto un doppio colpo con le espulsioni di Rovella e Gigot, che hanno lasciato la squadra in nove uomini. Con il Viktoria Plzen in totale controllo del gioco e i biancocelesti chiusi nella propria metà campo, la situazione sembrava compromessa. Ma proprio nel momento più difficile, all’ultimo respiro, Isaksen ha trovato un gol straordinario con una conclusione dalla distanza che fa esplodere la gioia dei tifosi laziali.

Grazie a questo successo, la Lazio si presenta con buone possibilità di passare il turno, anche se dovrà fare a meno di Rovella e Gigot, squalificati. Le agenzie di scommesse danno i biancocelesti favoriti per la qualificazione, riconoscendo la loro superiorità tecnica nonostante le difficoltà vissute nel match d’andata. La vittoria finale del torneo appare più complicata, ma la Lazio ha dimostrato di essere una delle squadre più convincenti della competizione.

La Lazio è stata una delle protagoniste della fase a gironi, chiudendo il proprio gruppo da imbattuta e con prestazioni di alto livello. I biancocelesti hanno esordito con un netto 3-0 in trasferta contro la Dynamo Kyiv, seguito da un travolgente 4-1 contro il Nizza. Successi in serie contro Twente (2-0) e Porto (2-1) hanno consolidato il primato nel girone, mentre il pareggio a reti bianche contro il Ludogorets ha rappresentato l’unico rallentamento del percorso. Il cammino si è chiuso con una vittoria esterna di prestigio contro l’Ajax (3-1). Nella fase a eliminazione diretta, la Lazio ha eliminato la Real Sociedad con un 3-1 casalingo, prima di incappare nella sconfitta di misura contro il Braga (0-1), che però non ha compromesso la qualificazione. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Le favorite per la vittoria finale

Dopo i match d’andata degli ottavi di finale di Europa League 2025, le quote dei bookmakers delineano un quadro interessante sulla corsa al titolo. Le principali favorite al trionfo sono Lazio e Tottenham, entrambe quotate tra 5.50 e 6.00, seguite dal Manchester United e dalla Roma. Più distanti, ma comunque considerate potenziali outsider, troviamo l’Athletic Bilbao, l’Eintracht Francoforte e il Lione. La media delle quote per il successo finale della Lazio si attesta attorno a 6.00, un chiaro segnale della fiducia riposta nei capitolini dai principali bookmakers.

L’Europa League 2025 si preannuncia avvincente, con diverse squadre in lotta per il titolo. Tottenham e Lazio partono favorite, ma il Manchester United e la Roma restano in scia. La presenza di outsider di livello come l’Athletic Bilbao e l’Eintracht Francoforte rende il torneo ancora più imprevedibile. Con i match di ritorno degli ottavi alle porte, tutto è ancora aperto.

