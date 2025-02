Roma e Lazio pronte per gli ottavi di Europa League

L’Europa League 2025 si appresta a offrire spettacolo con gli ottavi di finale che vedono protagoniste le due squadre italiane di Roma e Lazio. Dopo aver superato le fasi preliminari e i gironi, entrambe le formazioni capitoline sono pronte a sfidare avversari di rilievo nel panorama calcistico europeo. Le aspettative sono alte e le analisi pre-partita stanno catturando l’attenzione degli appassionati di calcio. Questo torneo rappresenta una vetrina importante per i club italiani e un’opportunità di dimostrare il loro valore a livello internazionale.

Roma contro Athletic Bilbao: statistiche e quote

La sfida tra Roma e Athletic Bilbao si preannuncia intensa e ricca di colpi di scena. Gli uomini di Claudio Ranieri si troveranno di fronte una delle formazioni più solide della Liga spagnola, nota per la sua compattezza difensiva e capacità di ripartenza. Le statistiche recenti indicano che i giallorossi dovranno prestare particolare attenzione alle incursioni laterali e alla velocità dei baschi in contropiede. Tuttavia, il vantaggio del fattore campo potrebbe giocare un ruolo decisivo, considerando che la Roma ha spesso dimostrato di essere implacabile all’Olimpico.

Roma , nei precedenti scontri diretti, ha mantenuto una media di 1.8 gol a partita contro squadre spagnole.

, nei precedenti scontri diretti, ha mantenuto una media di 1.8 gol a partita contro squadre spagnole. L’ Athletic Bilbao ha vinto il 60% delle sue partite in trasferta nelle ultime due stagioni di Europa League.

ha vinto il 60% delle sue partite in trasferta nelle ultime due stagioni di Europa League. Le quote attuali vedono la Roma leggermente favorita, con un 2.10 per la vittoria casalinga.

In un altro angolo del continente, la Lazio si prepara a sfidare il Viktoria Plzen, una squadra che ha dimostrato di essere ostica, soprattutto nel suo stadio. I biancocelesti, allenati da Marco Baroni, dovranno fare affidamento sulla loro esperienza europea per ottenere un buon risultato in trasferta e poi giocarsi il tutto per tutto al Stadio Olimpico di Roma.

Le aspettative sono alte per le squadre italiane, che sognano di andare avanti nella competizione e, eventualmente, affrontarsi in una finale tutta capitolina. Sebbene le sfide siano impegnative, la determinazione e la qualità delle rose lasciano ben sperare i tifosi.

Concludendo, mentre la Roma si trova a dover affrontare un match complesso contro l’Athletic Bilbao, la Lazio parte con i favori del pronostico contro il Viktoria Plzen. Le quote attuali suggeriscono un leggero vantaggio per entrambe le squadre italiane, ma il percorso verso la finale è ancora lungo e ricco di insidie.

