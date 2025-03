Ciclismo Tirreno-Adriatico, quinta tappa con brividi e sorprese: la nuova classifica

La quinta tappa della Tirreno-Adriatico 2025 ha regalato emozioni forti e imprevisti, ma il grande protagonista è stato Fredrik Dversnes della Uno-X Mobility, che ha trionfato nella classica frazione dei muri marchigiani.

Il norvegese, in fuga sin dall’inizio della giornata, ha resistito alle due difficili salite conclusive, staccando i suoi compagni di fuga e mantenendo un distacco sufficiente a tenere lontano il gruppo dei big. Dversnes ha tagliato il traguardo a Pergola, e ha ottenuto un’inattesa vittoria.

Tra le difficoltà, un brivido ha attraversato il cuore di tutti i tifosi italiani quando Filippo Ganna, leader della generale, ha affrontato un problema meccanico negli ultimi chilometri della tappa. Nonostante il guasto al cambio, il campione italiano ha continuato a lottare e ha tagliato il traguardo con più di un minuto di ritardo rispetto ai fuggitivi.

Grazie alla regola che neutralizza i tempi negli ultimi 3 km, Ganna ha conservato la Maglia Azzurra. Un risultato che conferma la sua forza e la sua determinazione, soprattutto nella scalata per Monterolo, dove ha dovuto difendersi dagli attacchi degli UAE di Ayuso.

Tirreno-Adriatico, i big non trovano il colpo decisivo

La frazione dei muri marchigiani ha visto affrontarsi anche altri grandi nomi del ciclismo, come Tom Pidcock e Mathieu van der Poel, ma nessuno di loro è riuscito a trovare lo spunto vincente. Entrambi hanno dovuto arrendersi, senza riuscire a cambiare le sorti della tappa e a colmare il divario nei confronti dei fuggitivi.

Con la vittoria di Dversnes, la classifica generale della Tirreno-Adriatico 2025 rimane estremamente combattuta. Filippo Ganna conserva il primo posto con un vantaggio di 22 secondi sullo spagnolo Juan Ayuso, che si avvicina sempre di più.

Nella top-5 troviamo anche Alessandro Tiberi (ITA), Derrick Gee (CAN) e Matteo Cattaneo (ITA), che continuano a lottare per le posizioni di vertice. La penultima tappa sarà quasi decisiva per determinare il vincitore dell’edizione n. 60 della Corsa dei Due Mari.

Classifica generale TOP-5 dopo la quinta tappa

F. Ganna (ITA) 21h19’03”

J. Ayuso (ESP) +22″

A. Tiberi (ITA) +29″

D. Gee (CAN) +34″

M. Cattaneo (ITA) +36″

