Il Genoa di Vieira continua la sua corsa, battuto il Lecce a Marassi e salvezza vicinissima

Il Genoa vince l’anticipo della 29ª giornata di Serie A superando il Lecce per 2-1 grazie a una straordinaria doppietta di Fabio Miretti. L’ex centrocampista della Juventus è il protagonista assoluto del match, insieme a un rinato Malinovskyi che fornisce due assist e dà un enorme contributo per portare i rossoblù al successo.

🔥 #Genoa, Miretti show: doppietta e #Lecce ko. A Giampaolo non basta Krstovic https://t.co/AXOBzunpRV — Corriere dello Sport (@CorSport) March 14, 2025

Non basta agli ospiti il rigore trasformato da Krstovic: la squadra di Giampaolo spinge nel finale, ma non trova il pareggio. Con questa vittoria, il Genoa raggiunge momentaneamente il Torino a quota 35 punti, mentre il Lecce incassa la quarta sconfitta consecutiva e resta fermo a 25, in piena zona retrocessione.

I giallorossi iniziano con grande intensità e nei primi 15 minuti creano tre occasioni da gol: al 4′ Berisha sfiora il palo, al 12′ Krstovic spreca un errore di De Winter, e un minuto dopo Berisha mette a lato da ottima posizione su cross di Guilbert. Il Genoa soffre, ma alla prima vera occasione passa in vantaggio: al 17′, Malinovskyi, tornato titolare, serve un pallone perfetto in area per Miretti, che con una mezza rovesciata sorprende Falcone e firma l’1-0.

I padroni di casa prendono fiducia e sfiorano il raddoppio al 26′ ancora con Miretti, che manda di poco a lato. Due minuti dopo è Malinovskyi a rendersi pericoloso con un tiro che sfiora il palo. Il Lecce prova a reagire con Morente, ma il momento chiave arriva al 44′: ancora Malinovskyi trova Miretti in area, il centrocampista si gira e batte Falcone con un tiro preciso per il 2-0. Prima doppietta in Serie A per il giovane ex Juve.

Il Genoa batte il Lecce, salvezza a un passo

Nella ripresa, Vieira cambia modulo inserendo Matturro e passando alla difesa a tre. Il Lecce alza il ritmo e riapre la gara: un tiro di Veiga viene deviato con il braccio da Matturro e, dopo il controllo Var, Maresca assegna il rigore. Dal dischetto, Krstovic non sbaglia e sigla la terza rete in due partite, portando il risultato sul 2-1.

Il Lecce insiste e all’83’ sfiora il pareggio con Karlsson, che si gira e calcia da posizione favorevole, ma trova un grande intervento di Leali, che respinge in tuffo. È l’ultima emozione del match: il Genoa resiste e porta a casa tre punti preziosi.

Grazie a questo successo, la squadra di Vieira si porta a 35 punti, agganciando il Torino. Il Lecce, invece, resta a 25 punti, con una situazione sempre più complicata in ottica salvezza. La quarta sconfitta consecutiva accende il campanello d’allarme per Giampaolo, chiamato a una svolta immediata per evitare il baratro.

