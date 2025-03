Home | Formula 1. parla Lewis Hamilton: “Pronto per iniziare, non devo dimostrare niente”

Il Mondiale di Formula 1 2025 sta per iniziare e cresce l’attesa per il Gran Premio d’Australia, il primo appuntamento della stagione. Riflettori puntati su Lewis Hamilton, pronto a esordire ufficialmente con la Ferrari. Il britannico, però, non sembra subire il peso delle aspettative.

In conferenza stampa ha dichiarato di non sentire la pressione e di essere concentrato solo sul lavoro: “Nel corso degli anni la pressione che ho esercitato su me stesso è stata dieci volte superiore a quella degli altri. Non sono qui per sentirla: so cosa posso portare e come farlo, si tratta di abbassare la testa e lavorare. Arrivo a questo weekend con una mentalità aperta”.

Hamilton ha poi raccontato l’emozione di trovarsi finalmente al volante della Rossa: “Ho avuto una carriera incredibile in Formula 1. Iniziare qui nel 2007 è stato epico, così come è stato speciale farlo poi in Mercedes. Tutto ciò mi ricorda il primo anno e tutte le stagioni passate a guardare il garage rosso: ora ci sono davvero. È una bella sensazione“.

“Non dico che sarà facile”, ha continuato il pilota inglese, “ma non sento la pressione: quella esterna è inesistente, quella vera viene dall’interno e da ciò che io voglio ottenere. Non sono qui per dimostrare qualcosa“.

Anche Max Verstappen, campione del mondo in carica, ha parlato delle sensazioni in vista del primo Gran Premio: “Siamo in una forma positiva, ma non siamo i più veloci al momento. Abbiamo individuato alcune aree su cui lavorare e continueremo a farlo. Sarà una stagione lunga e le cose in Formula 1 cambiano molto rapidamente“.

Lewis Hamilton pronto al debutto, Antonelli emozionato

In conferenza stampa è intervenuto anche Kimi Antonelli, il giovane talento italiano che ha preso il posto di Hamilton in Mercedes. Il diciottenne ha raccontato l’emozione di trovarsi in pista con il suo idolo.

“È surreale poter gareggiare con qualcuno come Lewis. Sono cresciuto guardandolo e ora mi trovo a condividere la pista con lui. Mi ha anche dato alcuni consigli, dimostrando non solo di essere un grande pilota, ma anche una grande persona“.

L’attesa per il via della stagione è altissima. Con il debutto di Hamilton in Ferrari, le incognite sulla Red Bull e l’arrivo di nuovi giovani talenti, il Mondiale 2025 si preannuncia più avvincente che mai. Melbourne decreterà i primi verdetti.

