Di origine virale, la dengue è causata da quattro virus molto simili ed è trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare che hanno, a loro volta, punto una persona infetta. Non si ha quindi contagio diretto tra esseri umani, anche se l’uomo è il principale ospite del virus. Il virus circola nel sangue della persona infetta per 2-7 giorni, e in questo periodo la zanzara può prelevarlo e trasmetterlo ad altri. In questi giorni due nuovi casi di Dengue sono stati registrati anche in Italia. (Continua a leggere dopo le foto)

Dengue, due nuovi casi in Italia: esplode la paura

Una coppia di Magione è risultata contagiata da Dengue virus e il sindaco Giacomo Chiodini ha disposto subito la disinfestazione straordinaria questa sera nella zona di Borgoglione per abbattere eventuali zanzare, unico potenziale vettore dell’infezione. Come riportato da The social post, il sindaco ha spiegato che “il contagio è avvenuto all’estero oltre 15 giorni fa. Lo stato di salute della coppia è “buono”, anche se sono presenti sintomi e le analisi hanno individuato la presenza del Dengue virus. Le modalità esecutive del trattamento, sono state indicate e trasmesse al Comune di Magione dal Dipartimento prevenzione, Servizio igiene e sanità pubblica dell’Usl Umbria 1 che ha segnalato il caso”.

