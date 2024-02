Dal palco del Teatro Parioli, storico set del “Maurizio Costanzo Show”, ieri sera, 20 Febbraio 2024, in seconda serata è andato in onda un omaggio all’artista ad un anno dalla sua scomparsa. Insieme a tanti ospiti ed amici, Maria De Filippi e Fabio Fazio hanno ripercorso la carriera di uno dei pionieri della televisione italiana. Sul palo dello show “Dedicato a Maurizio Costanzo”, è intervenuto anche Francesco Totti, il quale ha portato in scena un intervento a dir poco surreale, lasciandosi andare ad una barzelletta molto particolare. (Continua a leggere dopo la foto)

“Dedicato a Costanzo”, l’intervento surreale di Totti: cos’è successo

Il 20 Febbraio 2024, in seconda serata su Canale 5, è stato trasmesso un eccezionale evento commemorativo intitolato Dedicato a… Maurizio Costanzo. Presentato da Fabio Fazio e Maria De Filippi, questo speciale televisivo si è svolto nel prestigioso Teatro Parioli di Roma, durante la serata ribattezzato “Teatro Parioli Costanzo” in onore del celebre giornalista e conduttore televisivo. Durante la serata, numerosi volti noti del mondo dello spettacolo hanno reso omaggio alla memoria di Maurizio Costanzo, condividendo ricordi e aneddoti legati alla sua straordinaria carriera. Tuttavia, l’atmosfera di commozione è stata leggermente interrotta dall’intervento di Francesco Totti, il quale ha tentato di alleggerire il clima generale con una barzelletta che non è stata accolta con troppo entusiasmo dal pubblico che assisteva alla serata commemorativa. Anche perché sembrava essere una vera e propria frecciatina alla sua ex moglie, Ilary Blasi. (Continua a leggere dopo la foto)

La barzelletta sulle “corna”

La serata evento Dedicato a Maurizio Costanzo, organizzata da Maria De Filippi per commemorare il compianto marito, ha preso una piega inaspettata con la proiezione di un video di Francesco Totti. L’ex calciatore ha ricordato il legame di stima e amicizia che lo legava al conduttore, rivelando come Costanzo lo convinse a pubblicare un libro di barzellette di grande successo commerciale. Totti ha poi raccontato una barzelletta inedita sul tema delle corna ricevute da un uomo, suscitando reazioni sorprendenti. Al termine della barzelletta, Maria De Filippi ha sottolineato che si trattava semplicemente di una battuta. Tuttavia, il pubblico ha reagito in modo diverso, interpretando il racconto come una frecciata indiretta all’ex moglie di Totti, Ilary Blasi. Su diversi social network, i commenti ironici e le supposizioni sul significato nascosto della barzelletta si sono moltiplicati. “Totti è impazzito”, ha commentato un utente su X, riflettendo il pensiero di molti che hanno trovato difficile credere alla semplice casualità dell’episodio.