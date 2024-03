Damiano muore a 25 anni mentre andava in moto: il motivo è folle

Un altro tragico incidente stradale ha sconvolto un’intera comunità, che ha dovuto dire addio a Damiano, un ragazzo di 25 anni. Il ragazzo si stava cimentando con la moto da cross quando sarebbe caduto su un ostacolo improvviso che forse non aveva visto. Sono stati inutili i soccorsi, anche se tempestivi. La dinamica della tragedia è ancora tutta da chiarire e per questo motivo continuano le indagini della Forze dell’Ordine giunte sul luogo. (Continua a leggere dopo la foto)

Bisenti incidente, Damiano muore a 25 anni mentre andava in moto

Bisenti incidente, Damiano muore a 25 anni mentre andava in moto. Sono stati inutili i soccorsi, anche se tempestivi, portati a Damiano Bufo, 25enne originario di Castiglione Messer Raimondo ma residente a Pineto, caduto con la moto sui tornanti di contrada San Nicola, nella campagna di Bisenti. La dinamica della tragedia è ancora tutta da chiarire, ma la caduta dalla moto da cross con cui si sta cimentando, sarebbe stata fatale perchè il ragazzo sarebbe finito contro una catena tesa tra gli alberi, della cui presenza forse non si sarebbe accorto, trovandosela così all’improvviso all’uscita da una curva, sulo percorso in sterrato. Come riportato da Emmelle.it, la catena l’avrebbe colpito al collo e avrebbe provocato lacerazioni con una emorragia tanto violenta da non poter essere tamponata, che lo ha portato a morte in pochissimi minuti.

