Dai e Dai Reazione a Catena. Tra i protagonisti di questa stagione di “Reazione a Catena” troviamo sicuramente i Dai e Dai, trio di concorrenti formato da Marco Vior, Simone Costagliola e Simone Mariottini. I tre hanno battuto le Tre e Lode e da allora sono i campioni del quiz di Rai 1. I Dai e Dai hanno rilasciato un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni, nella quale hanno svelato il loro segreto vincente. (Continua…)

Dai e Dai Reazione a Catena: quanto hanno vinto fino ad adesso

I Dai e Dai sono i campioni attuali di “Reazione a Catena“, quiz televisivo in onda su Rai 1 e condotto da Marco Liorni. I tre hanno battuto le Tre e Lode, anche loro molto preparate, e da allora non hanno mai perso una puntata. Fino ad oggi, i Dai e Dai hanno sbancato “Reazione a Catena”, portando a casa decine di migliaia di euro in gettoni d’oro. Il conduttore Marco Liorni, intervistato da TV Sorrisi e Canzoni, ha dichiarato: “Sono un bell’esempio di concorrenti, anche nel privato sono molto amici e si vogliono bene. Hanno capito che nel nostro gioco è bene lasciarsi andare ed essere il più possibile gioiosi e rilassati“. (Continua…)

Dai e Dai Reazione a Catena: le loro dichiarazioni

I Dai e Dai hanno rilasciato un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, nella quale hanno spiegato quanto allenamento c’è dietro al loro successo nel programma di Rai 1. Ricordiamo che i tre concorrenti avevano già partecipato al quiz televisivo nel 2021, ma in quel caso non andò benissimo. I Dai e Dai, però, non si sono dati per vinti, si sono allenati duramente e adesso stanno raccogliendo i frutti del loro duro lavoro. Nell’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Simone Costagliola dei Dai e Dai ha raccontato un aneddoto della sua vita: “Andavo al mare incollandomi la faccia ritagliata di Pino Insegno o Amadeus, conducevo e facevo giocare gli amici“. (Continua…)

Dai e Dai Reazione a Catena: il loro segreto

Nell’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, i Dai e Dai hanno rivelato anche il loro segreto: “Ci siamo inventati un’applicazione che tenesse traccia di tutte le parole su cui ci allenavamo, quelle frequenti e indovinate, ma soprattutto quelle rare e sbagliate. Ci siamo allenati sulle intese perdenti. Durante le simulazioni a casa arrivavamo anche a 29. In studio è diverso il tono di voce che devi usare, devi quasi urlare, cerchi di scandire ogni parola e questo ti rallenta“.