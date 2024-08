Doveva essere un concerto come tanti per il noto cantante italiano, quando in un attimo si è trasformato in una tragedia. Che dire? Gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo. Mentre si esibiva, il palco è crollato e il cantante è precipitato di sotto, facendo un volo di almeno un metro. Immediatamente è stato aiutato dal suo staff che si trovava vicino a lui. Vediamo nel dettaglio che cos’è successo e come sta l’artista. I suoi fan si sono preoccupati immediatamente per la sua salute. (Continua a leggere dopo le foto)

Gigione, crolla il palco e fa un volo di un metro: come sta

Attimi di paura per il noto cantante italiano Gigione durante il suo concerto. L’artista si stava esibendo davanti al pubblico, quando è crollato il palco ed è finito giù. Il cantante è precipitato per un metro. Vicino a lui c’era lo staff, che si è adoperato immediatamente per soccorrerlo. Le immagini riprese dai cellulari delle persone presenti sono diventate virali in poche ore. Il piccolo incidente è avvenuto nella serata di martedì 20 Agosto 2024 in provincia di Caserta, nella piazza di Baia Felice. Dopo il volo di almeno un metro, l’artista è stato soccorso e portato dietro le quinte dove i medici lo hanno curato. Per fortuna, Giogione non ha riportato ferite gravi e così poco dopo è tornato sul palco concludendo la sua serata musicale.

