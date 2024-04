Il famoso cantante italiano diventa papà per la prima volta: la compagna è incinta

Il famoso cantante ha annunciato questa mattina sui social che sta per diventare papà, per la prima volta, di una bimba. Ha condiviso una foto di un maglioncino bianco con un richiamo degli angeli e il ciondolo ritenuto portafortuna per le donne in gravidanza. “Questo sarà il tuo primo maglioncino. Noi ti aspettiamo“, ha scritto l’artista che presto vedremo sul palco come co-conduttore del concerto del Primo Maggio a Roma.

La voglia di diventare padre

Ospite a Verissimo, il cantante aveva raccontato della sua paura e voglia di diventare padre. “Ho pensato per tanto tempo di non voler diventare padre, non avrei mai voluto correre il rischio che mio figlio potesse pensare di me quello che pensavo io di mio padre. Forse però oggi dentro di me qualcosa è cambiato. Quindi se mi chiedi vorresti diventare papà? Sì, quando però non lo so”, aveva detto il cantautore, che a 13 anni si è trasferito in Italia dall’Albania con la mamma e i fratelli, interrompendo i rapporti con il padre, di cui ha spesso denunciato le violenze. Avete capito di chi stiamo parlando? (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)