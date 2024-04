Interessanti interviste a personaggi che si sono conquistati uno spazio nella società con le unghie e con i denti, accostando alle proprie doti naturali della grinta in più. In una parola si tratta di ‘belve’. Sono queste le caratteristiche alla base del programma di Rai 2 di Francesca Fagnani, Belve, che ieri sera, 23 Aprile 2024, ha ospitato nel suo studio la nota conduttrice italiana Antonella Clerici, la quale nel corso della lunga chiacchierata si è tolta più di qualche sassolino nelle scarpe. (Continua a leggere dopo le foto)

“Belve”, Antonella Clerici fa il nome del cantante che rifiutò il suo Sanremo

Antonella Clerici, ospite di Francesca Fagnani a Belve, ha parlato in un passaggio dell’intervista del rapporto coi colleghi con cui non c’è un buon rapporto. La Clerici ha fatto subito il nome di Barbara d’Urso, spiegando poi il motivo. Antonella ha ammesso: “Era il 2011 e ci fu il tradimento del mio compagno di allora, Eddy. Chi pubblicò le foto in copertina di lui in atteggiamenti affettuosi con questa donna e devo dire che nessuno ne parlò. Come si fa in genere per rispetto di una signora della televisione. Invece lei aprì Pomeriggio 5 non solo facendo vedere la copertina ma dicendo: “Abbiamo in esclusiva l’amante di Eddy, domani in onda”. Questo a me ha ferito moltissimo perché io non ‘avrei mai fatto nei confronti di una mia collega”.

Senza peli sulla lingua, subito dopo la Clerici si è tolta anche un altro bel sassolino delle scarpe. Secondo quanto raccontano le cronache di spettacolo di allora, il Festival di Sanremo di cui lei fu conduttrice nel 2010 fu boicottato da alcuni artisti che la snobbarono e addirittura uno di loro avrebbe detto: “Sa troppo di sugo”, scatendano così il sugo-gate. A Belve, la Clerici ha deciso di fare il nome dell’artista, mettendo però le mani avanti: “A me l’hanno riferito. Se non è vero chiedo scusa, ma se è vero mi aspetto le sue scuse”.

