Home » La coppia vip si è sposata in segreto: le nozze a sorpresa

La coppia vip ha deciso di sposarsi in gran segreto. Le nozze sono arrivate a sorpresa, nessuno se lo sarebbe mai aspettato. I due vip sono stati scoperti perchè è apparso su TikTok un video che mostra mentre entrano nel comune di Modena. Lei vestita di bianco, con i capelli raccolti e un bouquet nella mano destra, lui invece molto elegante la tiene per mano. (Continua…)

La coppia vip si è sposata

Fiori d’arancio per la coppia vip: i due si sono sposati in gran segreto. Nell’era dei social, però, niente è destinato a restare segreto. Su TikTok, infatti, è apparso un video che mostra la coppia entrare nel comune di Modena in abiti molto eleganti. Lei con un abito bianco e un bouquet tra le mani, lui altrettanto elegante. I due, dunque, hanno deciso di sposarsi e le nozze sono arrivate a sorpresa. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato, nemmeno i loro fan. La decisione ha colto tutti di sorpresa. (Continua…)

Benjamin Mascolo si è sposato in segreto

Il cantante Benjamin Mascolo si è sposato in gran segreto. Egli infatti è stato filmato mentre entra nel comune di Modena mano nella mano con la sua compagna. Dopo la fine della storia d’amore con Bella Thorne, avvenuta circa un anno fa, il cantante ha ritrovato il sorriso accanto a Greta Cuoghi. Dopo meno di un anno di relazione, dunque, Benjamin ha deciso di convolare a nozze. Il matrimonio è avvenuto a sorpresa, nessuno sapeva nulla. Un video apparso su TikTok, però, ha fatto uscire allo scoperto i neo sposi. Nel filmato si sente una ragazza urlare “Benjamin auguri” e lui replicare con un grazie. (Continua…)

Chi è Benjamin Mascolo

Benjamin Mascolo è un cantante ed è divenuto famoso nel duo Benji e Fede, formato insieme a Federico Rossi. I due hanno riscosso un incredibile successo, soprattutto tra i più giovani, grazie a canzoni come “Buona fortuna” e “Moscow mule”. Il duo si è sciolto ufficialmente nel maggio del 2020. Da allora sia l’uno che l’altro hanno avviato la carriera da solista. In merito alla sua vita privata, invece, sappiamo che Benjamin ha avuto una storia d’amore con Demetra Avincola e soprattutto con Bella Thorne. La relazione amorosa con la famosa attrice è terminata circa un anno fa e adesso il cantante è convolato a nozze con Greta Cuoghi.